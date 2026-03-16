華州議會會期結束 通過802億預算、百萬富翁稅

華盛頓州議會12日結束2026年立法會期，通過補充預算與百萬富翁稅案。(取自華盛頓州州議會大廈園區官網)

西雅圖時報報導，華盛頓州議會12日結束為期60天的2026年立法會期，經過激烈辯論與關鍵表決後，州議會通過802億美元的補充預算與爭議性的百萬富翁稅，為這一歷史性會期畫下句點。

州議會通過的802億美元補充營運預算案，用以更新去年已批准、涵蓋2025至2027兩年期的778億美元支出計畫。整體表決大致依政黨立場而定，民主黨 支持通過，共和黨 多持反對態度。最後幾天的議事過程格外激烈，眾議會甚至對高收入者徵收所得稅(millionaires tax，百萬富翁稅)的提案辯論超過24小時。

此次會期的背景，是州府面臨約20億美元的預算缺口，主要原因包括州府福利計畫使用人數增加、強制性支出成長、過去幾年通過的支出增加，以及聯邦資金政策的不確定性。在生活成本上升與經濟前景不明朗下，平衡預算成為立法者最迫切的任務。

民主黨領導層選擇透過多元方式填補缺口，包括動用儲備基金、調整部分會計安排以及增加新的收入來源。議會決定從州政府的 「雨天基金」（Rainy Day Fund）中提取約8.8億美元，並透過一次性財政調整與取消部分稅收優惠來增加收入。此外，議員也通過一項法案，將40億美元的州警察與消防員退休金盈餘轉入州儲備基金，以補充未來財政緩衝。

除了預算外，這次會期最受關注的政策，是民主黨推動的百萬富翁稅。該法案將對年收入超過100萬美元的個人或家庭徵收9.9%的所得稅，預計影響約2萬至3萬名納稅人，並為州政府帶來數十億美元的收入。州長弗格森(Bob Ferguson)已表示將簽署該法案。

這項措施被視為華盛頓州稅制的重大轉變。自1933年以來，華州一直沒有一般所得稅，而是高度依賴銷售稅與其他消費型稅收來源。支持者認為，這使華州成為全美最具累退性的稅制之一，低收入家庭承擔的稅負比重反而更高。民主黨表示，新稅制將讓高收入族群承擔更多公共服務成本。

不過，共和黨對此強烈反對，認為所得稅可能為未來擴大課稅鋪路，立法機構可能降低收入門檻，最終影響更多納稅人。他們同時主張該法案違反州憲法，預料將在州長簽署後面臨法律挑戰。

然而，真正的政治戰場可能才剛開始。華盛頓州歷史上曾十次否決所得稅提案，最近一次是在2010年。若反對者推動公投，該法案未來仍可能交由選民最終決定。民主黨則表示，當民眾看到所得稅收入將用於擴大低收入家庭稅收減免、減輕部分稅負並支持學校免費餐食計畫時，政策有望獲得更廣泛支持。