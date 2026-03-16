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華州參議會表決 禁止雇主讓員工植入微晶片

編譯組／綜合報導
華盛頓州立法者表決，禁止員工植入微晶片。圖為在手部植入的米粒大小微晶片。（美聯社）
華盛頓州立法者表決，禁止員工植入微晶片。圖為在手部植入的米粒大小微晶片。（美聯社）

西雅圖時報報導，政治或許會讓選民「心中有芥蒂」（chip on their shoulder），但州議會立法者希望確保員工不會被迫在肩膀或身體其他部位植入真正的晶片。

華盛頓州參議會4日一致通過一項法案，禁止雇主要求、強制或鼓勵員工在體內植入微晶片。該法案在1月已於州眾議會以87票對6票通過，目前送交州長等待最終批准。如果州長佛格森（Bob Ferguson）簽署法案，華盛頓州將成為全美第14個提前禁止此類做法的州。

在法案最終通過前，西雅圖民主黨籍州參議員沙達那（Rebecca Saldaña）表示，就我們目前所知，這是一項預防性措施。但我們也知道，有些人在其他情況下選擇植入微晶片。因此，這項法案只是為了保護員工對自己身體的自主權。

該法案由西雅圖民主黨籍州眾議員湯瑪斯（Brianna Thomas）提出，她在之前的眾議會辯論中表示：「我知道這項政策聽起來有點像科幻小說，但我們都知道，科技發展的速度非常快。」

在立法過程中，這項法案幾乎沒有遭遇反對聲音。不過，共和黨州眾議員麥肯泰爾（Joel McEntire）是六名投下反對票的議員之一。

麥肯泰爾表示，雖然這是一個需要討論的議題，但他也聽到不少人對使用微晶片持正面看法。他補充說，雖然微晶片植入可能讓人感到害怕，但「現在就已有一些科技讓我感到擔憂」；「我們今天試圖取得一個平衡：一方面要在未來的經濟環境中保持競爭力，另一方面要尊重個人對自己身體的選擇自由，同時也讓企業能夠創新、成長並蓬勃發展。」

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