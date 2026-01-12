華盛頓州長提6項請求法案 力拚本會期通過

我的頻道

編譯組/綜合報導
華盛頓州長弗格森宣布2026會期的六項「州長請求法案」，說明政策優先性。(美聯社)
華盛頓州長辦公室11日公布，州長弗格森(Bob Ferguson)在2026年立法會期提出的六項「州長請求法案」（Governor Request Bills），涵蓋多項改革措施，旨在增加住房供給、防止不法分子冒充執法人員、強化疫苗決策自主權，以及使用人工智慧(AI)陪伴型聊天機器人時為大眾提供安全保障等。

這六項州長請求法案須通過立法機關審議後，方能成為州法律。本會期預計1月12日開議，3月12日結束。弗格森表示：「我正與立法者合作，提出具創意的解方，回應州內面臨的重大議題。這些法案一旦通過，將讓我們的社會更安全、更健康、更有效率，也更可負擔。」

六項州長請求法案包括：

一、幼兒教育與協助計畫專戶：將在州財政廳名下設立專戶，專供私人資金用於支援「幼兒教育與協助計畫」（ ECEAP）。資金將在未來10年內，新增最多1萬個 ECEAP全日制學額，並將與Ballmer Group合作。

二、禁止假冒執法人員身分：禁止非執法人員製作、提供或持有警徽或其他執法單位標誌，違者將構成重大輕罪，與現行刑事冒充相關法規一致。法案亦對藝術創作、評論、諷刺與戲仿用途設有例外，確保合法執法人員易於辨識，提升安全與問責。

三、規範AI陪伴型聊天機器人：法案要求開發者，建立並揭露偵測與回應自殘或自殺意念的機制，包括轉介危機資源；同時對未成年人設立更嚴格的保護措施，例如過濾露骨性內容、禁止操控性互動手法，以及要求資訊透明。違規行為將依州《消費者保護法》執行。此立法部分源於與AI聊天機器人相關的青少年自殺案例。

四、調整商業用地分區以支持住宅發展：要求地方政府依《成長管理法》更新土地使用政策，允許在商業用地上進行混合用途與住宅開發，以回應住房危機、增加全州住宅供給。舉例而言，廢棄的購物中心或歇業的大型賣場，可直接改建為住宅，無需另行變更分區。

五、州府疫苗決策權：允許州衛生廳依醫學與科學證據提出疫苗建議，而不必完全依賴聯邦委員會；同時維持州衛生廳建議疫苗的保險給付，並凍結聯邦預防性醫療服務建議的變動。法案不設立新的疫苗強制接種規定，也不改變現行法律，主要是回應川普政府聯邦疾病管制與預防中心（CDC）的作法。

六、改善許可與執照流程：要求內閣機構每年向州長「法規創新與協助辦公室」通報其核發的許可與執照數據，並訂定、公布處理時程。若完整申請未能在公告期限內完成，須退還申請費用。該法案提供法源，讓部分機構得以依弗格森就任州長首日簽署的行政命令實施退費制度，提升州政府效率與透明度。

