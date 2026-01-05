羅素投資創始人羅素二世 93歲辭世 外界追思為金融業變革性人物

西雅圖 時報報導，全球資產管理巨擘羅素投資創始人羅素二世（George F. Russell Jr.），上月在華盛頓州塔科馬（Tacoma）的家中辭世，享壽93歲。

羅素二世將一家小型家族經營的企業，發展成管理數千億美元資產、總部位於西雅圖的羅素投資公司（Russell），12月18日辭世後，被外界追思為金融服務產業中的變革性人物。其子艾瑞克 ・羅素（Eric Russell）1月2日受訪時回憶，父親生前始終相信「沒有什麼是不可能的」。

這位家族長輩最為人所熟知的成就，是他在羅素公司（Frank Russell Co.）建立的深遠影響。該公司後來發展成為今日的羅素投資，並推出羅素美國指數系列（Russell US Indexes），其中包括廣為人知的羅素2000指數。倫敦證交所集團於2023年指出，該系列是「美國股票機構投資人最重要的基準指數之一，相關管理資產約達9兆美元」。根據公司官網，截至2025年9月，該公司在全球管理的資產規模達3700億美元，服務遍及30個國家，並在全球17座城市設有辦公室。

羅素二世1932年出生，就讀於新罕布夏州知名寄宿學校Phillips Exeter Academy，曾是優秀的摔角選手，並培養出對登山的熱愛。之後進入史丹福佛大學及哈佛商學院深造。大學畢業後，羅素應徵入伍，加入美國陸軍，先派駐奧克拉荷馬州 錫爾堡（Fort Sill），隨後返回塔科馬。自此，他開始擴展由祖父創立的羅素公司。

艾瑞克在家族訃聞中寫道，羅素「挑戰傳統思維，為退休基金、投資顧問，以及一代又一代的個人投資人拓展了更多機會」。