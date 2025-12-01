找到管線洩漏源頭 西雅圖燃油供應恢復

奧林匹克輸油管終於發現洩漏源頭，已於25日恢復對西雅圖國際機場的航空燃油供應。圖為西雅圖機場。（本報資料照片／記者周湘雲攝影）

美聯社報導，石油 公司BP已找到太平洋西北地區一條主要油管系統奧林匹克輸油管(Olympic Pipeline)的洩漏源，使其能在25日恢復向西雅圖 –塔科馬國際機場（Sea-Tac）輸送航空燃油，解除感恩節假期的旅運危機。

華盛頓州 監管機構也宣布，該油管系統於2023年曾發生另一場洩漏事故，將對公司處以380萬元罰款。

這條長400英里的奧林匹克輸油管是，是美國西北部地區運輸汽油、柴油、航空燃油及其他石油產品的主要命脈，把靠近加拿大邊境的煉油廠與喀斯喀特(Cascades)山脈以西的終端站相連，包括華盛頓州與俄勒岡州等多個城市。

11月11日，一名藍莓農場主在西雅圖以北的埃弗里特（Everett）附近農場的排水溝內發現汽油油膜，引發官方警覺。BP在數日內多次暫停並重新啟動管線後，最終於11月17日全面關閉整條油管系統，在此之前，這條油管已多次因異常而暫停運作。

華盛頓州長弗格森(Bob Ferguson)於11月19日宣布全州進入緊急狀態，放寬卡車司機工時限制，讓運輸燃油的卡車能以公路方式支援西雅圖機場的燃料供應；俄勒岡州長寇泰克(Tina Kotek)則在11月24日發布類似命令。

在24日晚間，BP在一處並行鋪設兩條管線（汽油與航空燃油）的地區挖掘後，確認洩漏點位於汽油管線上，使公司得以重新啟動向機場輸送航空燃油。

目前，官方與BP正在評估洩漏的汽油量。應變人員已部署回收設備，以控制與清理洩漏現場。BP表示，目前未發現汙染超出應變區範圍。至於受損的汽油管線，BP正著手制定修復方案，但尚未提出明確時程。

華盛頓州聯邦參議員坎特威爾(Maria Cantwell)在聲明中說：「補足機場燃油儲量需要幾天的時間，但初步跡象顯示旅運不會受到影響。這也是為什麼我們需要更強而有力的油管安全監管與更精準的洩漏偵測技術。」

坎特威爾上周致函BP指出，洩漏竟是由一名藍莓農場主率先發現，而非公司自身偵測，這件事令人對BP的檢查、維護與洩漏偵測能力提出嚴重質疑。