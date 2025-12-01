我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

找到管線洩漏源頭 西雅圖燃油供應恢復

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧林匹克輸油管終於發現洩漏源頭，已於25日恢復對西雅圖國際機場的航空燃油供應。圖為西雅圖機場。（本報資料照片／記者周湘雲攝影）
奧林匹克輸油管終於發現洩漏源頭，已於25日恢復對西雅圖國際機場的航空燃油供應。圖為西雅圖機場。（本報資料照片／記者周湘雲攝影）

美聯社報導，石油公司BP已找到太平洋西北地區一條主要油管系統奧林匹克輸油管(Olympic Pipeline)的洩漏源，使其能在25日恢復向西雅圖–塔科馬國際機場（Sea-Tac）輸送航空燃油，解除感恩節假期的旅運危機。

華盛頓州監管機構也宣布，該油管系統於2023年曾發生另一場洩漏事故，將對公司處以380萬元罰款。

這條長400英里的奧林匹克輸油管是，是美國西北部地區運輸汽油、柴油、航空燃油及其他石油產品的主要命脈，把靠近加拿大邊境的煉油廠與喀斯喀特(Cascades)山脈以西的終端站相連，包括華盛頓州與俄勒岡州等多個城市。

11月11日，一名藍莓農場主在西雅圖以北的埃弗里特（Everett）附近農場的排水溝內發現汽油油膜，引發官方警覺。BP在數日內多次暫停並重新啟動管線後，最終於11月17日全面關閉整條油管系統，在此之前，這條油管已多次因異常而暫停運作。

華盛頓州長弗格森(Bob Ferguson)於11月19日宣布全州進入緊急狀態，放寬卡車司機工時限制，讓運輸燃油的卡車能以公路方式支援西雅圖機場的燃料供應；俄勒岡州長寇泰克(Tina Kotek)則在11月24日發布類似命令。

在24日晚間，BP在一處並行鋪設兩條管線（汽油與航空燃油）的地區挖掘後，確認洩漏點位於汽油管線上，使公司得以重新啟動向機場輸送航空燃油。

目前，官方與BP正在評估洩漏的汽油量。應變人員已部署回收設備，以控制與清理洩漏現場。BP表示，目前未發現汙染超出應變區範圍。至於受損的汽油管線，BP正著手制定修復方案，但尚未提出明確時程。

華盛頓州聯邦參議員坎特威爾(Maria Cantwell)在聲明中說：「補足機場燃油儲量需要幾天的時間，但初步跡象顯示旅運不會受到影響。這也是為什麼我們需要更強而有力的油管安全監管與更精準的洩漏偵測技術。」

坎特威爾上周致函BP指出，洩漏竟是由一名藍莓農場主率先發現，而非公司自身偵測，這件事令人對BP的檢查、維護與洩漏偵測能力提出嚴重質疑。

華盛頓州 西雅圖 石油

上一則

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士 談定期洗牙口腔保健的重要

下一則

全美素食友善城 佛州奧蘭多奪冠 亞城第4

延伸閱讀

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖
俄勒岡州州長宣布緊急狀態 確保充足燃料在感恩節前夕運抵該州

俄勒岡州州長宣布緊急狀態 確保充足燃料在感恩節前夕運抵該州
後院養家禽 首個感染H5N5禽流感病患去世

後院養家禽 首個感染H5N5禽流感病患去世
媒體：威爾森當選市長「翻轉」西雅圖 政治分裂恐加劇

媒體：威爾森當選市長「翻轉」西雅圖 政治分裂恐加劇

熱門新聞

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
氣象預報指出，芝城29日將下大雪。(本報檔案照片)

冬季風暴明日襲芝 積雪恐達10吋 非必要勿出門

2025-11-28 10:42
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

2025-11-24 22:00
登奇傳錯訊息，邀請了不認識的辛頓到家中用餐。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

奶奶邀孫吃飯訊息傳錯人 「無血緣祖孫情」延續十年感動眾人

2025-11-27 18:24

搬家後還在原校免費就讀 新州家長遭罰逾4萬

2025-11-25 14:56
德州一名女房東指控郵局兩名員工故意不投遞她與租客的郵件，長達兩年，憤而提告，官司一路纏訟到聯邦最高法院。(路透)

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

2025-11-29 20:01

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企