西雅圖在地百年藥妝品牌Bartell Drugs CVS全面接手

CVS宣布，將重新命名Bartell Drugs為CVS Pharmacy，最快7月中旬啟動。(美聯社)

西雅圖 時報報導，擁有135年歷史、深受西雅圖地區民眾喜愛的零售藥妝品牌Bartell Drugs即將走入歷史。CVS在6月20日宣布，將把現存的20間Bartell門市全面重新命名為CVS Pharmacy，宣告這個在地品牌將由全國連鎖藥局取而代之。

這項消息早有徵兆。自從Bartell母公司Rite Aid今年5月15日宣布，計畫將華盛頓州 、愛達荷州 與俄勒岡州共64間Rite Aid及Bartell門市出售給CVS以來，業界普遍預期Bartell品牌將不再獨立運營。CVS證實，重塑品牌的過程最快將於7月中旬展開，但目前尚未公開具體門市地址。

Bartell Drugs於1890年創立於西雅圖，是當地最具歷史的零售企業之一。2020年，Rite Aid以約9500萬美元收購這家家族經營企業。當時Bartell在普吉特灣（Puget Sound）地區有68間門市，但隨著Rite Aid財務惡化，門市數量逐年減少，許多門市面臨關閉命運。

Rite Aid去年10月首次聲請破產保護，今年5月再度提出，並接連關閉旗下門市與配送中心。截至目前，已有至少15間Bartell門市確定關閉，配送中心亦於近期關閉，導致131名員工失業。Bartell官方網站的門市查詢功能已停止運作，Google Maps上仍顯示約30餘家門市尚在營業，但其中多間被列為即將關閉對象。

雖然Bartell品牌即將退場，CVS表示將保留部分Bartell的在地經營精神與特色商品。聲明指出：「我們了解Bartell Drugs在華盛頓州有深厚的品牌情感，計畫延續顧客熟悉的本地產品，並擴充商品選項與人力配置，提供更佳的實體購物體驗。」CVS也表示，現有Bartell員工若希望留下，將被納入考慮聘用對象。