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夏威夷2026寵物月曆 攝影比賽開跑

編譯組╱綜合報導
夏威夷2026寵物月曆比賽開跑，6月30日截止收件。(取自Hawaiian Humane Society官網)
夏威夷2026寵物月曆比賽開跑，6月30日截止收件。(取自Hawaiian Humane Society官網)

夏威夷新聞網(Hawaii News Now)報導，夏威夷人道協會（Hawaiian Humane Society）正式啟動一年一度的「天堂寵物」（Pets in Paradise）月曆攝影比賽，邀請全州飼主參與投稿，讓自家寵物有機會成為2026年月曆主角，登上全版畫面，成為全島矚目的可愛明星。

本次比賽自即日起開放至6月30日止，參賽者可至人道協會官網上傳寵物照片，照片需為橫式高解析畫質，並可選擇報名三大類別：狗、貓與其他動物（包含兔子、鳥類、爬蟲等）。每張照片報名費為30美元，投稿數量不限。參賽寵物需為合法飼養並居住於夏威夷州。照片中不得出現人類，但可包含多隻寵物同框。

人道協會總裁暨執行長紐鮑爾（Anna Neubauer）說︰「這場比賽真正的意義，在於讓各島嶼的飼主們攜手幫助收容動物。」每一張投稿與每一票投票，都是對協會提供醫療照護、收容動物送養與飼主支持服務的貢獻。

活動的得獎者將由公眾投票決定，投票費用為每票1美元。票數最高的前五名狗、前五名貓與前二名其他動物，將榮登2026年月曆的完整月份主頁。所有票款將全數用於協會旗下超過30項動物福利計畫。

今年比賽也新增兩項全新功能：一是專屬日期保留（Reserve-a-Day）：民眾可花費100美元預訂特定日期，將自家寵物照片刊登於該日格子中，適合紀念生日、認養日等特別時刻；二是月曆預購（Pre-Order Calendars）：2026年版本月曆現已開放預購，每本25美元，預計11月出貨。

欲參加比賽或預購月曆，請造訪：HawaiianHumane.org/PetsInParadise。

寵物 夏威夷州 投票

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