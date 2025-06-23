台灣拚觀光 西雅圖服務處揭牌 深化北美布局

交通部觀光署於西雅圖舉行「台灣觀光服務分處」(TTIC)揭牌儀式，並隨即展開服務工作。(觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處提供)

為搶攻快速成長的美國西北部旅遊市場，交通部觀光 署13日在西雅圖 揭牌成立「駐西雅圖台灣觀光服務分處」（TTIC），進一步強化台灣在北美的觀光布局。觀光署表示，西雅圖近年成為台灣通往美國的重要航點，台美直航每周已接近190架次，西雅圖航班一年內更大增四倍，TTIC將成為台灣觀光打入美國主流市場的關鍵推廣據點。

交通部觀光署於西雅圖舉行「台灣觀光服務分處」（TTIC）揭牌儀式。(觀光署駐西雅圖台灣觀光服務分處提供)

揭牌儀式由駐西雅圖台北經濟文化辦事處處長甄國清、觀光署國際組組長黃易成、台灣觀光協會秘書長鐘逸寧、觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢、駐洛杉磯辦事處主任林宜錚，以及當地航空公司、旅行業者代表等共同主持。

觀光署指出，西雅圖航線成長迅速，成為台灣連結美國西北地區的重要門戶。隨著航班增加，西雅圖TTIC的成立，將作為強化台美觀光交流的前線推廣據點。

目前台灣與北美主要城市直航航班每周已將近190架次，其中西雅圖航線的成長尤為顯著。甄國清表示，西雅圖TTIC的設立象徵台美交流邁入新階段，將藉由觀光與文化的連結，創造更多雙邊互動機會，並感謝觀光署促成此一推動。

黃易成指出，西雅圖為美國連結亞洲的重要航空樞紐，長榮 航空直飛台北航線穩定營運，中華航空亦已恢復航線，星宇航空與達美航空也陸續加入營運，一年內台灣和西雅圖間的航班成長四倍，大幅提升美國旅客前往台灣的便利性。

西雅圖TTIC位於市中心Two Union Square，鄰近輕軌University Street 站、Symphony站與Westlake站，交通便利，對旅客提供中英雙語諮詢、行程建議與文化展示，未來將陸續辦理觀光推廣活動，持續深化與當地市場的連結。

規畫近期活動包括8月舉辦「Two Days Taiwan Immersive Festival」沉浸式夜市體驗、9月於機場推出「Hey Hey Taipei」中轉推廣藝術裝置、10月與明年3月攜手Expedia推出限時促銷專案、明年5月參與丹佛馬拉松（Denver Marathon）、6月參與西雅圖同志遊行（Seattle Pride），展現台灣多元文化形象。此外，多場次媒體與意見領袖踩線團（FAM trips）也將同步規畫，深化美國市場對台灣的認識。