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華盛頓州百日咳病例激增 衛生廳：主因疫苗接種率下降

編譯組／綜合報導
華盛頓州衛生廳發布聲明，百日咳病例激增是前一年的27倍，提醒民眾該疾病仍在州內及全美持續蔓延。（聯邦疾病防治中心）
華盛頓州衛生廳發布聲明，百日咳病例激增是前一年的27倍，提醒民眾該疾病仍在州內及全美持續蔓延。（聯邦疾病防治中心）

西雅圖時報報導，根據華盛頓州衛生廳的最新報告，去年的百日咳(whooping cough)病例是前一年的27倍；今年至5月底，全州更已通報1314例，遠高於去年同期的317例，提醒民眾該疾病仍在州內及全美持續蔓延，須保持警覺，並呼籲民眾接種疫苗

華盛頓州衛生廳13日發布聲明指出，依年度百日咳報告，2024年華州確認與可能病例達到2261例，而2023年僅有87例，顯示去年病例激增「驚人」，並與幼兒百日咳疫苗接種率下降的現象同時發生。全美許多地區亦出現類似情況，去年已知至少造成10例死亡，其中包括一名居住在斯波坎（Spokane）的兒童。

州衛生廳持續警告，百日咳疫情仍在擴散，強烈呼籲民眾接種疫苗，尤其是幼兒族群。州衛生廳指出，1歲半至3歲幼童的百日咳疫苗接種率已由2019 年的73%下降至去年的65%。

百日咳是一種細菌感染疾病，初期症狀類似感冒，最終會演變成嚴重咳嗽發作。州衛生廳指出，嚴重併發症可能包括呼吸暫停、肺炎、抽搐、肺塌陷、肋骨骨折及腦部損傷。該疾病對 1 歲以下嬰兒最具威脅，可能導致其呼吸困難。

州衛生廳指出，百日咳症狀通常會在暴露於感染源後5至21天內出現，感染後一般會採用抗生素治療。「及早開始治療可有效防止疾病傳播，」州衛生廳在聲明中說：「早期治療也可縮短病程，減輕症狀。」

衛生官員鼓勵民眾，務必保持百日咳疫苗接種狀態更新，目前接種疫苗仍是預防此一疾病的最有效方式。特別是高風險族群及與其密切接觸者，包括嬰兒、孕婦、免疫力低下或患有慢性呼吸道疾病者，以及年長者，尤其是易感染肺炎者，應特別注意及儘速接種。

疫苗 華盛頓州 疫情

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