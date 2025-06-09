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高達數千…西雅圖夏令營費用飆 教會學校成家長替代方案

編譯組／綜合報導
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西雅圖市政府運營的日間夏令營通常服務於5至12歲的兒童。(取自西雅圖公園與娛樂局官網)
西雅圖市政府運營的日間夏令營通常服務於5至12歲的兒童。(取自西雅圖公園與娛樂局官網)

根據數位媒體「Axios Seattle」報導，學年結束之際，家長們紛紛搶訂夏令營名額，但費用卻高得令人咋舌，有些可能高達數千美元。

對於許多工作家庭而言，夏令營不僅是孩子們的娛樂活動，更是暑期托兒的關鍵解決方案。隨著費用的飆升，許多家庭感到難以承受。為此，許多家庭採取各種策略來降低成本。例如提前註冊以獲得早鳥優惠、尋求營隊提供的財務援助、利用稅收抵免，或選擇共享保母、與親友合作照顧孩子等，以減少托兒開支。

西雅圖市政府運營的日間夏令營通常服務於五至12歲的兒童，但這些營隊的獎學金資金已用盡。此外，營隊的費用因類型和時間長短而異，導致一些家長轉向教會舉辦的聖經學校等低成本替代方案。這些一周的課程收費較低，對於財務困難的家庭，尤其是單親家庭，成為暑期托兒的重要選擇。

西雅圖市公園與娛樂局經理拜沃特（Kyle Bywater）表示，雖然市府致力於維持價格低廉，但費用仍讓部分家庭必須做出艱難的財務取捨，甚至乾脆放棄參加夏令營。他說，西雅圖公園與娛樂局轄下14個獲許可的營地多數尚有名額，但報名情況迅速上升。

拜沃特指出，儘管目前市政府提供的獎助學金資金已用罄，低收入家庭仍可透過華盛頓州兒童、青少年與家庭廳（DCYF）或「Best Starts for Kids」兒童托育補助計畫申請補助。

在西雅圖地區，夏令營費用因營隊類型與時間長短差異極大：市府營運的日間營隊（如西雅圖公園與娛樂局與ARC Seattle贊助），每周費用約為390至470美元；專業STEAM夏令營（如華盛頓大學的 iD Tech），一周程式營約1000美元，兩周機器人營則高達近6000美元。

至於低價選項，則有：救世軍，8月營隊每周只收115美元，每位額外孩子加50美元；shoreline的Aurora社區教會主辦的Camp Aurora，每周150～225美元，提供三天或五天制營隊；多數教會也提供一周的聖經學校營隊（Vacation Bible School），收費極低，既可豐富孩童經驗，也可填補托育空缺，例如西西雅圖Our Lady of Guadalupe教區，6月23至27日的五日營隊收費為首位孩子75美元、每增加一位僅35美元，還有Bethany Community Church，在7月提供四日營隊，每位40美元，三人以上僅收100美元。

西雅圖 低收入 華盛頓州

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