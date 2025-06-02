西雅圖市長選情激烈 進步派威爾森支持度36%暫領先

進步派活動家威爾森角逐西雅圖市長，民調暫領先。(取自威爾森競選官網)

西雅圖 公共媒體CASCADE PBS報導，2025年西雅圖市長選舉競爭激烈，現任市長哈瑞爾（Bruce Harrell）的連任之路面臨多位挑戰者，其中以進步派活動家威爾森（Katie Wilson）最具競爭力。

根據西北進步研究所（Northwest Progressive Institute）5月進行的最新民調 ，威爾森以36%的支持率領先哈瑞爾的33%，另有30%的受訪者尚未決定。

威爾森是西雅圖交通乘客聯盟（Transit Riders Union）的共同創辦人兼總幹事，長期致力於推動公共交通、租屋者權益和最低工資等議題。她的競選活動強調基層動員，並主張市府應優先考量一般市民的需求。

哈瑞爾自2022年起擔任市長，曾在2008年至2020年間擔任市議員，並於2016年至2020年期間擔任市議會主席，他在2021年市長選舉中勝出，競選主軸包括解決無家可歸問題、提升公共安全和推動經濟發展等。

這次選舉共有八位候選人登記參選，包括前T-Mobile 副總裁馬拉漢（Joe Mallahan）、演員兼社區領袖阿姆斯壯（Ry Armstrong），以及曾經歷無家可歸的莫洛伊（Joe Molloy）等。