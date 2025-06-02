西雅圖市長選情激烈 進步派威爾森支持度36%暫領先
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西雅圖公共媒體CASCADE PBS報導，2025年西雅圖市長選舉競爭激烈，現任市長哈瑞爾（Bruce Harrell）的連任之路面臨多位挑戰者，其中以進步派活動家威爾森（Katie Wilson）最具競爭力。
根據西北進步研究所（Northwest Progressive Institute）5月進行的最新民調，威爾森以36%的支持率領先哈瑞爾的33%，另有30%的受訪者尚未決定。
威爾森是西雅圖交通乘客聯盟（Transit Riders Union）的共同創辦人兼總幹事，長期致力於推動公共交通、租屋者權益和最低工資等議題。她的競選活動強調基層動員，並主張市府應優先考量一般市民的需求。
哈瑞爾自2022年起擔任市長，曾在2008年至2020年間擔任市議員，並於2016年至2020年期間擔任市議會主席，他在2021年市長選舉中勝出，競選主軸包括解決無家可歸問題、提升公共安全和推動經濟發展等。
這次選舉共有八位候選人登記參選，包括前T-Mobile副總裁馬拉漢（Joe Mallahan）、演員兼社區領袖阿姆斯壯（Ry Armstrong），以及曾經歷無家可歸的莫洛伊（Joe Molloy）等。
初選將於2025年8月5日舉行，前兩名候選人將進入11月4日的決選，這場選舉被視為對西雅圖未來政策方向的重要抉擇，特別是在住房、公共安全和社會公平等議題上。隨著選戰進入白熱化階段，選民對候選人的政策主張和領導能力將成為關鍵考量。
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