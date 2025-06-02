夏威夷州長簽署 「綠色費用」法案2026生效

夏威夷州長格林簽署「綠色費用」（Green Fee）法案，自2026年起生效。格林表示，這是夏威夷適應氣候變遷邁出的重要一步。(州長辦公室提供)

夏威夷公共廣播電台(HPR)報導，州長格林（Josh Green）已簽署被稱為「綠色費用」（Green Fee）的法案，將短期住宿稅（TAT）提高0.75個百分點至11%，並首次對郵輪徵收住宿稅，新稅制將自2026年起生效，新增稅收將用於氣候韌性建設。格林表示，這是夏威夷適應氣候變遷邁出的重要一步。

他說：「這項政策很重要，因為當我們看到飯店附近的海岸線正在侵蝕時，我們有能力保護這些珍貴資產；當人民被迫撤離家園時，我們能提供協助。」他強調：「當海平面上升，我們可以做出因應。我們將能運用這筆實收資金，甚至可發行債券 ，來推動立法機構與全民共同關心的重大建設項目。」

州政府預估，TAT 的調漲將每年為氣候韌性項目帶來額外8000萬至1億美元的收入。不過州長的氣候顧問團隊曾估計，夏威夷州 實現氣候韌性目標，每年實際需要的經費超過2億美元。

格林解釋，雖然目前稅收規模低於最初提案，但仍可作為發行大型項目的債券資本來源。他說：「我們從該基金中每提取約450萬美元，就能支撐發行約1億美元的債券。這正是推動大型項目的方式。」

夏威夷酒店聯盟（Hawaiʻi Hotel Alliance）發言人麥克萊倫（Kekoa McClellan）補充指出，雖然住宿稅的提高會對飯店業造成衝擊，但因這筆資金將投入保護吸引觀光 客的自然資源，從長遠來看是件好事。他表示：「這是對永續觀光、沙灘修復與減緩氣候變遷影響的直接投資，將有助於我們維持一個繁榮的旅遊經濟。」

除了州政府徵收的短期住宿稅，各縣還會加徵3%的TAT，並收取4%的州一般消費稅（GET）及縣附加稅。綠色費用上路後，旅客入住飯店或度假出租房將面臨超過18%的綜合稅率，為全美最高之一。

關於新資金的分配，仍需由州長向立法機關提出預算申請並獲得批准。格林說，各利益相關者、政府部門與民眾均可提交建議計畫，說明資金的使用方向與優先順序。

他強調：「這不會只是簡單地發大筆支票，而是要提交具體計畫，說明這項支出對夏威夷州的好處。因為這筆錢來自全州的旅遊業。」他補充，可能會舉辦公開會議徵詢意見，也會設立線上平台，讓民眾表達最希望優先推動的社區項目。