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華州居民買槍將需許可 新規2027年實施

編譯組／綜合報導
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華盛頓州2027年起，居民要買槍，必須取得州政府發放的購槍許可證。(美聯社)
華盛頓州2027年起，居民要買槍，必須取得州政府發放的購槍許可證。(美聯社)

西雅圖時報報導，華盛頓州長弗格森20日簽署一項具爭議的新法，明定購買槍枝前，居民必須先申請並支付費用，取得州政府發放的購槍許可證。

根據第1163號眾議會法案（House Bill 1163），自2027年5月1日起，凡欲購買槍枝者，須透過華盛頓州巡警局（Washington State Patrol）申請一張為期五年的許可證。申請人必須繳交費用，並在過去五年內完成經認證的槍枝安全訓練課程（部分情況除外）。

弗格森表示：「槍枝暴力在華盛頓州奪走太多兒童的生命，破碎太多家庭。我們必須實施有常識的改革，來挽救生命。」弗格森是民主黨人，在其三屆州檢察長期間即積極推動槍枝管制政策。

這項新制超越現行的背景審查規定，後者同樣要求購槍人完成安全課程，並設有10天的等待期。根據新法案，若申請人符合資格、未被發出逮捕令且依法不被禁止擁槍，州巡警局必須發證。持有州身分證者，發證期限為30天；無身分證則為60天。若申請被拒，個人可向法院提起上訴。

這項法案於立法機關中依黨派立場表決通過，民主黨全體支持。民主黨人士表示，該法有助強化華盛頓州對抗槍枝暴力與自殺的努力。但共和黨與持槍權支持者批評該法違憲，認為它侵犯憲法保障的持槍權利，違反美國與華州憲法。

目前全美已有約12個州設有類似的購槍許可制度，各州法院大多予以維持。

華盛頓州最高法院5月以7比2裁定，支持另一項針對高容量彈匣銷售禁令的法律，但並未對其是否符合歷史傳統作出裁定。該案反對者誓言將訴請聯邦最高法院審理，主張此法違反第二修正案。

華盛頓州 民主黨 共和黨

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