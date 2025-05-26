捷星航空退出夏威夷 澳航接手

捷星航空將於今年10月24日終止雪梨至檀香山的直飛航線，完全撤出美國市場。(美聯社)

旅遊通訊（Travel Talk）報導，捷星航空（Jetstar Airways）宣布，將於今年10月24日終止雪梨至檀香山的直飛航線，結束其長達19年的夏威夷 服務，並完全撤出美國市場。為維持澳洲 與夏威夷間的航空連接，澳洲航空將接手該航線服務。

捷星航空是澳洲航空（Qantas Group）旗下的全資子公司，也是一家廉價航空公司（low-cost carrier），於2006年開啟夏威夷航線。捷星航空提供的票價通常較低，並採用標準的廉航營運模式。

這項決定是在捷星於4月30日停止墨爾本至檀香山航班之後做出的。這一舉措是澳洲航空集團雙品牌策略的一部分，目的是讓捷星航空得以重新部署其波音787夢幻客機機隊，投入需求較高的亞洲市場航線，例如增班至首爾及其他亞洲城市。

此外，澳洲前往美國的旅遊需求減少，也是促使捷星航空做出此一決定的因素之一。澳洲旅遊業者指出，澳洲人對美國的旅遊興趣下降，部分原因是對美國政策的不滿和邊境 管制的加強，還有美國旅遊成本上升和澳幣貶值，使得消費者的旅遊模式產生變化。澳洲航空將透過提供全方位服務的夏威夷航線來回應這些趨勢；同時，捷星航空則會更專注於擴展其在亞洲市場的布局。

5月1日起，澳洲航空已開通每周三班的墨爾本—檀香山航班，使用配備平躺式商務艙座椅和機上娛樂系統的空中巴士A330-200型客機。此外，澳洲航空也將把雪梨—檀香山航線 航班的頻率增加至每周五到六班，以確保旅客持續享有便捷的往返選擇。

對於受到捷星停航影響的乘客，已預訂2025年10月24日之後航班的乘客，捷星航空將提供改訂澳洲航空航班的相同日期航班；不願改訂的乘客可申請全額退款。此外，原持有捷星商務艙票的旅客將改訂至澳洲航空的高級經濟艙，並可使用澳航商務貴賓室；經濟艙旅客則會安排至澳洲航空的經濟艙。