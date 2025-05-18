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男被控販毒遭誤逮 檀香山付210萬和解

編譯組╱綜合報導
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Sefo Fatai因檀香山市警察局錯誤逮捕，被關押近三年，最近與市政府以210萬美元和解。(截自Hawaii News Now電視畫面)
Sefo Fatai因檀香山市警察局錯誤逮捕，被關押近三年，最近與市政府以210萬美元和解。(截自Hawaii News Now電視畫面)

非營利媒體Civil Beat報導，檀香山市議會已同意支付210萬美元，以和解一樁錯誤逮捕案件；原告是一名男子，在沒有毒品或毒品資金的情況下被控毒品販運，結果在候審期間被關押近三年。

這名男子名叫費泰（Sefo Fatai），是一位汽車修理工。2011年，他因老闆指示前往珍珠市領一處取她聲稱被拖欠的款項，但遭逮捕，並被控販運甲基安非他命。費泰在2019年接受Civil Beat採訪時表示，當時他並未拿到現金，反而被一名女子遞給一小袋毒品，該女子事後證實是警方臥底行動中的機密線民。

盡管警方從未在費泰身上發現毒品或現金，但案件直到2018年才被法院正式駁回，歷時近八年。

到那時，費泰的人生已遭嚴重影響：因無法交保，他在獄中度過兩年多，為了支付律師費，他不得不賣掉自己的修車工具。出獄後找不到工作，他最終成了無家可歸者，「我的世界一夕之間就崩塌了，」他曾這麼形容當時的狀況。

2019年，費泰對檀香山及多名警察提起民事訴訟，指控包括錯誤逮捕、非法搜查與扣押、偽造證據等多項侵犯民權行為。該案原訂今年1月開庭，但雙方律師最終達成和解協議。市政府與檀香山警局皆未承認任何過失。

費泰律師團與市府在聯合新聞稿中表示：「雙方一致同意，是時候讓這場訴訟成為過去，重新向前邁進。」

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