檀香山社區花園40年首推新規 已逾300人申請

檀香山社區花園計畫是由市府公園及休閒事務局管理，目的是為居民提供耕作空間，促進社區互動與生態永續。(取自檀香山公園及休閒事務管理局官網)

HawaiiNewsNow報導，檀香山市的社區花園計畫自1984年以來逾40年未曾修訂，近日推出新規則，並已有超過300人申請；檀香山公園及休閒事務局表示，這些新規則旨在提升安全性、公平性及生態永續性，並減輕志工負擔。

社區花園計畫是由市府公園及休閒事務局管理，目的是為居民提供耕作空間，促進社區互動與生態永續。年滿18歲的居民可以家庭為單位申請一塊地，當有地塊空出時，依申請順序分配，申請者平均等候時間可達一年以上。歐胡島目前有11處社區花園，合計約1238個耕作地塊。市府也正評估開設更多社區花園地點的可能性。

社區花園採自主管理，每個花園由志工組成的花園組織（Community Garden Organization, CGO）管理，負責日常運作與規則制定。

此次更新內容主要有三大領域，重要內容如下：

一、提升安全與可視性

1.樹木與圍籬高度限制：所有植物（包括盆栽中的樹木）和圍籬高度不得超過5呎（約1.5公尺），以確保視野清晰，提升安全性。

2.禁止危險材料：禁止使用鳥刺、鐵絲網、未覆蓋的鋼筋等可能對他人造成危險的材料。

3.限制結構物：禁止在花園內設置屋頂、永久性結構或水景設施，僅允許使用棚架、盆栽工作台等特定結構。

二、提升公平性與管理效率

1.申請與等候名單管理：由市府統一管理申請程序，等候名單採「先到先得」制，並每年確認一次申請者的意願。

2.新園丁啟用期限：獲得分配的園丁必須在14天內開始耕作，以避免資源閒置。

3.禁止轉讓園地：園地不得轉讓、出租或繼承，確保資源公平分配。

4.明確違規處理程序：建立違規通知、許可撤銷與上訴的詳細流程，確保執法透明。

三、生態永續與環境保護

1.禁止使用化學藥劑：禁止使用除草劑、殺蟲劑、殺菌劑及未經批准的土壤改良劑。

2.水資源管理：禁止積水，若使用水景設施，必須採取有效的蚊蟲防治措施。

3.限制有害材料：禁止在花園中使用保麗龍、人工草皮、水泥等不環保材料。