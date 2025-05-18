西雅圖華埠國際區 啟用親善大使

西雅圖將在華埠國際區啟動「親善大使」計畫，建立一支小規模隊伍，專注於社區清潔與公共安全。(取自華埠國際區商業改善區官網)

西雅圖 時報報導，西雅圖市將在華埠 國際區（Chinatown International District, CID）啟動「親善大使」（ambassador）計畫，目標是建立一支小規模隊伍，專注於社區清潔與公共安全。

這項計畫類似於市中心現行的「市中心大使」服務。穿著螢光黃與藍色制服的市中心大使，已經成為當地常見景象，負責澆水、美化市容，也協助處理心理健康危機。

華埠國際區的親善大使計畫將於6月啟動，初期僅配置三名大使。該計畫將由市府撥款50萬美元，再加上亞裔 美國人基金會（The Asian American Foundation）提供的50萬美元資金共同資助，希望讓親善大使成為社區與市府資源之間的橋樑，幫助社區改善現況。

華埠、小西貢與日本城區至今仍面臨空置商鋪與犯罪問題。盡管市府各級民選官員皆表態要改善現況，但轉變緩慢，引發社區居民的不滿。

西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）在14日記者會中表示：「我們都知道，這些無法容忍的狀況已經存在太久。人們正面臨健康問題、成癮困境，以及公共安全挑戰。我們一直在努力，還會繼續奮鬥，就像不斷把巨石推上山坡。」

親善大使將在每日下午2點至晚上10點巡邏社區，除了提供清潔、引導等基本服務，也將通報疑似犯罪行為協助警方，並支援處於心理危機或成癮中的民眾。

這項行動也與「小西貢之友」等社區組織的努力一致，旨在扭轉疫情以來的負面趨勢。西雅圖警局也曾在該區進行針對性巡邏，居民與商家則積極推動制定社區安全回應計畫。

然而挑戰依然重大，當地仍普遍存在毒品使用、財產犯罪、竊盜與無家可歸等問題。金恩縣大眾運輸局甚至一度因安全疑慮暫時關閉第12大道與傑克森街的公車站。

該計畫與市中心親善大使計畫最為相似。後者有135名人員，與市中心清潔與維護工作密切結合，主要透過對市中心地區業主課稅資助，並已於2023年擴編。但華埠國際區的親善大使計畫尚無穩定的財源，能否長期推行尚不確定。哈瑞爾表示，團隊正尋找永久資金來源，並有信心能找到可行方式。

華埠國際區商業改善區執行長Tuyen Than表示，將定期調查居民與商家對服務的滿意度，以評估計畫的成效。