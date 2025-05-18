我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

西雅圖華埠國際區 啟用親善大使

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖將在華埠國際區啟動「親善大使」計畫，建立一支小規模隊伍，專注於社區清潔與公共安全。(取自華埠國際區商業改善區官網)
西雅圖將在華埠國際區啟動「親善大使」計畫，建立一支小規模隊伍，專注於社區清潔與公共安全。(取自華埠國際區商業改善區官網)

西雅圖時報報導，西雅圖市將在華埠國際區（Chinatown International District, CID）啟動「親善大使」（ambassador）計畫，目標是建立一支小規模隊伍，專注於社區清潔與公共安全。

這項計畫類似於市中心現行的「市中心大使」服務。穿著螢光黃與藍色制服的市中心大使，已經成為當地常見景象，負責澆水、美化市容，也協助處理心理健康危機。

華埠國際區的親善大使計畫將於6月啟動，初期僅配置三名大使。該計畫將由市府撥款50萬美元，再加上亞裔美國人基金會（The Asian American Foundation）提供的50萬美元資金共同資助，希望讓親善大使成為社區與市府資源之間的橋樑，幫助社區改善現況。

華埠、小西貢與日本城區至今仍面臨空置商鋪與犯罪問題。盡管市府各級民選官員皆表態要改善現況，但轉變緩慢，引發社區居民的不滿。

西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）在14日記者會中表示：「我們都知道，這些無法容忍的狀況已經存在太久。人們正面臨健康問題、成癮困境，以及公共安全挑戰。我們一直在努力，還會繼續奮鬥，就像不斷把巨石推上山坡。」

親善大使將在每日下午2點至晚上10點巡邏社區，除了提供清潔、引導等基本服務，也將通報疑似犯罪行為協助警方，並支援處於心理危機或成癮中的民眾。

這項行動也與「小西貢之友」等社區組織的努力一致，旨在扭轉疫情以來的負面趨勢。西雅圖警局也曾在該區進行針對性巡邏，居民與商家則積極推動制定社區安全回應計畫。

然而挑戰依然重大，當地仍普遍存在毒品使用、財產犯罪、竊盜與無家可歸等問題。金恩縣大眾運輸局甚至一度因安全疑慮暫時關閉第12大道與傑克森街的公車站。

該計畫與市中心親善大使計畫最為相似。後者有135名人員，與市中心清潔與維護工作密切結合，主要透過對市中心地區業主課稅資助，並已於2023年擴編。但華埠國際區的親善大使計畫尚無穩定的財源，能否長期推行尚不確定。哈瑞爾表示，團隊正尋找永久資金來源，並有信心能找到可行方式。

華埠國際區商業改善區執行長Tuyen Than表示，將定期調查居民與商家對服務的滿意度，以評估計畫的成效。

華埠 西雅圖 亞裔

上一則

大華府台商會宴請台美投資訪問團 期待深化雙邊合作

下一則

住房可負擔 南卡、愛阿華、德州居全美前3

延伸閱讀

豪華家具體驗店入駐華埠 社區意見不一

豪華家具體驗店入駐華埠 社區意見不一
曼哈頓華埠監獄動工 社區嘆「抗爭失敗」

曼哈頓華埠監獄動工 社區嘆「抗爭失敗」
教師工會 改挺諾永信爭華埠議員

教師工會 改挺諾永信爭華埠議員
消失中的華府華埠 又有2華商被迫搬遷

消失中的華府華埠 又有2華商被迫搬遷

熱門新聞

長榮航空從7月起將推出機上免費上網服務。(長榮提供)

長榮航空Wi-Fi大升級 7月起班機免費上網

2025-05-14 12:30
威斯康辛州法官杜根被聯邦調查局以妨礙移民局執法為由，13日遭大陪審團起訴。（美聯社）

阻ICE執法 威州女法官遭大陪審團起訴 最高可關6年

2025-05-14 08:52
奧卡諾根郡警長辦公室和救難隊獲報後趕赴山難現場搜尋死者遺體。(美聯社)

攀岩墜谷3同伴死 他重傷花數十小時找到電話報警

2025-05-14 19:48
警方突擊位於愛迪生市(Edison)的Bliss Spa水療中心，47歲的迪恩諾和另四名女子被捕。(google map)

新州水療中心暗藏賣淫 警查獲絨毛泰迪熊藏60萬現金

2025-05-16 18:15
芝加哥士兵球場的碧昂絲演唱會，因狂風暴雨延遲了至少兩小時開唱。(士兵球場氣候監視攝影機截圖)

芝93度高溫破64年紀錄後雷暴橫掃

2025-05-16 10:05
網路最近掀起另一股惡作劇歪風，故意將異物插入筆電USB插槽，造成短路燒毀筆電，吸引許多青少年仿效。(美聯社)

「筆電挑戰」異物插入USB槽 新州15歲少年被控縱火

2025-05-10 21:28

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃