禁止未成年婚姻立法 夏威夷7度闖關失敗

Unchained At Last是推動終結兒童婚姻的組織，目前已有14州與華府禁止未成年婚姻。(取自Unchained At Last官網)

非營利媒體Civil Beat報導，儘管夏威夷州 眾議會已通過提高法定結婚年齡至18歲法案，但在參議會被擱置，連續第七年未能通過禁止未成年婚姻的立法，即夏威夷仍允許15歲青少年在特定條件下結婚。

根據現行法律，16與17歲青少年在取得家長同意後即可結婚，15歲者需獲法官批准。倡議組織指出，夏威夷此一制度已成為性掠奪者的避風港。數據顯示，2000至2022年間，全州有800名以上未成年人結婚，其中686名是未成年女性與成年男性結婚。

主張終結兒童婚姻的組織Unchained At Last與塔希里正義中心（Tahirih Justice Center）指出，早婚會造成教育中斷、經濟困難與法律保護不足等問題。Unchained At Las創辦人雷斯（Fraidy Reiss）批評，婚姻制度有時被濫用為擺脫家庭暴力或取得健保 的手段，但反而讓未成年人陷入更深風險。她直言：「讓受虐青少年透過結婚逃避家庭，等同火上加油。」

反對該禁令的關鍵人物為州參議員聖布奈文圖拉（Joy San Buenaventura）主張，婚姻曾是青少年唯一能獲得法律成年地位的途徑。雖然夏威夷去年通過青少年自立法，但她希望觀察效果後再決定立場。她指出，許多年輕人因懷孕或逃避家庭問題而選擇結婚，婚姻可提供配偶健保、繼承權與法律保障，但同居則無。

根據夏威夷衛生部數據，多數未成年婚姻為年齡接近的青少年配對，但也存在與年長10歲以上成年人結婚的案例。夏威夷每年的兒童婚姻不多，且逐年減少，但倡議團體仍強調全面禁止的重要性。

曾於1975年年僅15歲即結婚的洛倫佐（Iris Lorenzo）分享自身經歷，表示年少結婚使她迅速成為母親與家庭主婦，雖然她最終與丈夫育有五子、婚姻長達50年，但她坦言這條路不應複製給下一代。她說：「孩子應有完整的成長過程，不該太早承擔大人的責任。」

10年前，全美50州皆允許未成年婚姻。自2015年起，Unchained At Last等團體開始聚焦此議題，並發起女性穿婚紗、戴鎖鏈在州議會外抗議行動。該團體指出，國務院 2016年報告將兒童與強迫婚姻視為人權侵犯。自2018年起，已有14州與華府禁止未成年婚姻。密蘇里州今年也通過法案，待州長簽署。

儘管夏威夷本屆立法會期已結束，該法案明年仍可再次提出。倡議團體誓言持續推動，直到全美兒童婚姻成為歷史。