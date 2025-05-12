華盛頓州長簽署法案 限制租金大幅飆漲

華盛頓州州長弗格森簽署一系列針對華盛頓州可負擔住宅議題的法案。(截自FOX13電視畫面)

華盛頓州 州長弗格森（Bob Ferguson）7日在西雅圖市中心的布雷克之家（Blake House）可負擔住宅大樓，簽署一系列針對華盛頓州可負擔住宅議題的法案，重點法案為眾議會1217號法案，以防止突如其來的巨額租金 上漲，造成家庭動盪。

州長辦公室新聞資訊指出，這批新法案涵蓋範圍廣泛，包括為身心障礙退伍軍人提供房產稅減免，以及鼓勵興建所謂中型住宅類型（例如共管公寓）等措施。弗格森說：「華盛頓州迫切需要更多可負擔住宅，我們必須讓建屋變得更簡便、更快速、成本更低；這些法案將回應這項迫切需求。」

眾議會1217號法案限制現有租戶的年度租金漲幅，不得超過通貨膨脹率加7%或10%，取較低者為準。由於該法案附帶緊急條款，弗格森一簽署即時生效。此法律將在15年後失效，並禁止租約第一年內調漲租金，但不限制在租戶搬出後的租金調整。

此外，新租戶的租金仍可依市場調整，但房東不得對製造型住宅（manufactured homes）與行動屋（mobile homes）的住戶調漲超過5%的租金，這部分無有效期限限制。

相關法案由民主黨參議員阿瓦拉多（Emily Alvarado）、特魯多（Yasmin Trudeau）及眾議員馬克里（Nicole Macri）等主導推動。特魯多說：「全州人民都在呼喊求助–他們已無法承受下一次租金調漲，甚至瀕臨無家可歸。在不確定的時代，租屋族需要穩定與可預測的租金，這項立法能讓民眾規畫未來，追夢而無需擔憂租金陷阱。」

除1217號法案外，弗格森一併簽署九項與可負擔住宅相關的法案，重點內容包括：

─眾議會1106號法案：自2027年起，符合房產稅豁免資格的傷殘退伍軍人，其傷殘等級門檻將由80%降至40%。

─眾議會1403號法案：將透過簡化與澄清法規，鼓勵公寓興建。

─眾議會1516號法案：要求州保險 局對共管公寓的保險選項進行研究，以解除建設障礙。

─眾議會1757號法案：要求城市在2026年前制定並落實規範，使商業與混合用途地區的既有建物得以轉換為住宅使用。

─參議會5184號法案：又稱「停車改革與現代化法」，城市與縣政府不得要求每戶住宅需配備超過半個停車位，或每棟獨立住宅需配備超過一個停車位。

─參議會5298號法案：規定土地所有者須通知地方政府與住房機構，以便他們有機會參與購買。

─參議會5313號法案：禁止房東在租賃協議中加入某些條款，例如保密協議或剝奪租戶訴訟權。

─參議會5529號法案：將附屬住宅單位（ADU）房產稅減免措施，從金恩縣擴大至皮爾斯縣，鼓勵屋主將ADU出租給低收入戶。

─參議會5611號法案：簡化新建住宅開發的許可流程，並加強申請人與地方政府間的溝通。