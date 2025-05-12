華盛頓州長簽署法案 限制租金大幅飆漲
華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）7日在西雅圖市中心的布雷克之家（Blake House）可負擔住宅大樓，簽署一系列針對華盛頓州可負擔住宅議題的法案，重點法案為眾議會1217號法案，以防止突如其來的巨額租金上漲，造成家庭動盪。
州長辦公室新聞資訊指出，這批新法案涵蓋範圍廣泛，包括為身心障礙退伍軍人提供房產稅減免，以及鼓勵興建所謂中型住宅類型（例如共管公寓）等措施。弗格森說：「華盛頓州迫切需要更多可負擔住宅，我們必須讓建屋變得更簡便、更快速、成本更低；這些法案將回應這項迫切需求。」
眾議會1217號法案限制現有租戶的年度租金漲幅，不得超過通貨膨脹率加7%或10%，取較低者為準。由於該法案附帶緊急條款，弗格森一簽署即時生效。此法律將在15年後失效，並禁止租約第一年內調漲租金，但不限制在租戶搬出後的租金調整。
此外，新租戶的租金仍可依市場調整，但房東不得對製造型住宅（manufactured homes）與行動屋（mobile homes）的住戶調漲超過5%的租金，這部分無有效期限限制。
相關法案由民主黨參議員阿瓦拉多（Emily Alvarado）、特魯多（Yasmin Trudeau）及眾議員馬克里（Nicole Macri）等主導推動。特魯多說：「全州人民都在呼喊求助–他們已無法承受下一次租金調漲，甚至瀕臨無家可歸。在不確定的時代，租屋族需要穩定與可預測的租金，這項立法能讓民眾規畫未來，追夢而無需擔憂租金陷阱。」
除1217號法案外，弗格森一併簽署九項與可負擔住宅相關的法案，重點內容包括：
─眾議會1106號法案：自2027年起，符合房產稅豁免資格的傷殘退伍軍人，其傷殘等級門檻將由80%降至40%。
─眾議會1403號法案：將透過簡化與澄清法規，鼓勵公寓興建。
─眾議會1516號法案：要求州保險局對共管公寓的保險選項進行研究，以解除建設障礙。
─眾議會1757號法案：要求城市在2026年前制定並落實規範，使商業與混合用途地區的既有建物得以轉換為住宅使用。
─參議會5184號法案：又稱「停車改革與現代化法」，城市與縣政府不得要求每戶住宅需配備超過半個停車位，或每棟獨立住宅需配備超過一個停車位。
─參議會5298號法案：規定土地所有者須通知地方政府與住房機構，以便他們有機會參與購買。
─參議會5313號法案：禁止房東在租賃協議中加入某些條款，例如保密協議或剝奪租戶訴訟權。
─參議會5529號法案：將附屬住宅單位（ADU）房產稅減免措施，從金恩縣擴大至皮爾斯縣，鼓勵屋主將ADU出租給低收入戶。
─參議會5611號法案：簡化新建住宅開發的許可流程，並加強申請人與地方政府間的溝通。
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