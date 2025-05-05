電力公司向用戶徵費防範野火 夏州議會通過法案

夏威夷立法機構同意夏威夷電力公司向用戶徵收新費用，投資於防範野火的基礎設施。圖為夏威夷員工檢視電線。(取自夏威夷電力公司官網)

非營利媒體Civil Beat報導， 夏威夷州 立法機構日前通過一項法案，同意夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co. HECO）向用戶徵收新費用，投資於防範野火的基礎設施；但對於認定野火責任賠償上限的機構，部分議員強烈反彈。

這項法案雖通過，但州參議會商業與消費者保護委員會主席基歐霍卡羅（Sen. Jarrett Keohokalole）及眾議會消費者保護與商業委員會主席又吉（Rep. Scot Matayoshi）表示，他們不反對開徵新費用，而是在最後時刻插入的條款：由公共事業委員會（PUC）決定HECO在未來野火中應負的財產損失賠償上限。

雖然法案一開始就納入責任上限的概念，但在前一周突然修正為由PUC來設定金額及適用方式，而非原先規劃的立法機構，因而引起爭議。

眾議會能源與環境保護委員會主席羅文（Nicole Lowen）認為，讓PUC透過公開的規則制定程序來設定上限更為合理；她承認法案「並不完美」，但相信此舉「對消費者是正向的作為」。

基歐霍卡羅則認為，將決策權交給PUC是「在會期最後陰影中插入的」。他指出，之前的版本是由立法機關根據公式直接設定上限。此外，新條文還授權PUC決定責任上限是否適用「單次野火」或「一段期間內發生的多場野火」。這意味若初期就發生多起大火，賠償額可能很快被用罄，導致後續受害者得不到補償，或只能轉向其他不受責任上限保護的加害方求償。

「這就是赤裸裸的企業禮遇，」基歐霍卡羅表示。他與參議員阿瓦（Brenton Awa）等四位議員共同投下反對票。眾議會的又吉表示，根據時間而非單場火災來設立上限，可能會讓「某些火災受害者受益而犧牲其他人。在眾議會與又吉一同反對的還有賈西亞（Diamond Garcia）等九位議員。值得注意的是，根據法案，州長將有權否決PUC制定的最終規則。

法案中針對 HECO客戶的新費用並未引起爭議。根據法案，HECO將可用這些費用為擔保，進行舉債，以投資野火防範工程。這種「證券化」方式在公用事業領域中常見，可讓企業以較低利率 融資。

HECO 的信用評等因 2023年茂宜島野火事件被信評機構大幅下調，導致其貸款 利率升高，最終可能轉嫁至消費者。又吉表示：「證券化這部分內容非常好。」