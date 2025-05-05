華盛頓州通過修正家長權利法 待州長簽署

華盛頓州議會通過修改「家長權利法案」（Parents' Bill of Rights）的提案，送交州長弗格森（Bob Ferguson）待簽署。(美聯社)

西雅圖時報報導， 華盛頓州議會歷經數月辯論後，通過修改「家長權利法案」（Parents' Bill of Rights）的提案，目前已送交州長弗格森（Bob Ferguson）簽署。

去年由共和黨 與保守派人士海伍德（Brian Heywood）支持推動的2081號倡議案，列出15項家長權利，包括查閱學校教材與學生紀錄等，被視為重建家長與教育體系信任的措施。但民主黨 認為，該倡議造成學區 混亂，並危及學生隱私權，尤其是在聯邦層級政策變動下，更需確保對弱勢群體（如LGBTQ+學生）的保護。

新通過的眾議院第1296號法案（HB 1296）刪除原案中有關通知醫療服務的權利，並明確醫療紀錄應受其他州法律規範；並調整家長取得學生紀錄及通知特定事件的時限與程序。

共和黨議員激烈反對，指責民主黨「肢解」原倡議案。倡議推動者之一的眾議員沃爾許（Jim Walsh）批評新法案「非常糟糕」，並抨擊民主黨將無關政策硬插入修正案之中。

修正案還新增兩項重大變更：一是擴大反歧視條款，新增四個受保護群體；二是建立違規審查機制，由州公共教育總監辦公室（OSPI）負責調查學區違法行為。若學區屢勸不改，OSPI可扣減最高20%的州政府撥款。此舉遭共和黨批評為「以資金脅迫學校接受自由派議程」。

參議員威爾森（Claire Wilson）強調，扣減撥款是「最後手段」，主要目的是防止學區故意侵犯學生權益或放任霸凌。

民主黨人認為，緊急條款讓新法能立即生效並避免遭公投推翻，但共和黨警告，將推動新一輪倡議來撤銷修法。海伍德與Let's Go Washington團體已著手籌備連署，力圖在今年11月選舉前重新交由民眾決定。海伍德表示：「議會與家長作對，我們絕不會坐視不管。」