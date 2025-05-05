我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人力設備短缺 紐瓦克機場每日35航班遭取消

美國男子爬羅馬競技場遭刺穿脊椎 一度休克、送醫縫了80針

華盛頓州通過修正家長權利法 待州長簽署

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓州議會通過修改「家長權利法案」（Parents' Bill of Rights）的提案，送交州長弗格森（Bob Ferguson）待簽署。(美聯社)
華盛頓州議會通過修改「家長權利法案」（Parents' Bill of Rights）的提案，送交州長弗格森（Bob Ferguson）待簽署。(美聯社)

西雅圖時報報導， 華盛頓州議會歷經數月辯論後，通過修改「家長權利法案」（Parents' Bill of Rights）的提案，目前已送交州長弗格森（Bob Ferguson）簽署。

去年由共和黨與保守派人士海伍德（Brian Heywood）支持推動的2081號倡議案，列出15項家長權利，包括查閱學校教材與學生紀錄等，被視為重建家長與教育體系信任的措施。但民主黨認為，該倡議造成學區混亂，並危及學生隱私權，尤其是在聯邦層級政策變動下，更需確保對弱勢群體（如LGBTQ+學生）的保護。

新通過的眾議院第1296號法案（HB 1296）刪除原案中有關通知醫療服務的權利，並明確醫療紀錄應受其他州法律規範；並調整家長取得學生紀錄及通知特定事件的時限與程序。

共和黨議員激烈反對，指責民主黨「肢解」原倡議案。倡議推動者之一的眾議員沃爾許（Jim Walsh）批評新法案「非常糟糕」，並抨擊民主黨將無關政策硬插入修正案之中。

修正案還新增兩項重大變更：一是擴大反歧視條款，新增四個受保護群體；二是建立違規審查機制，由州公共教育總監辦公室（OSPI）負責調查學區違法行為。若學區屢勸不改，OSPI可扣減最高20%的州政府撥款。此舉遭共和黨批評為「以資金脅迫學校接受自由派議程」。

參議員威爾森（Claire Wilson）強調，扣減撥款是「最後手段」，主要目的是防止學區故意侵犯學生權益或放任霸凌。

民主黨人認為，緊急條款讓新法能立即生效並避免遭公投推翻，但共和黨警告，將推動新一輪倡議來撤銷修法。海伍德與Let's Go Washington團體已著手籌備連署，力圖在今年11月選舉前重新交由民眾決定。海伍德表示：「議會與家長作對，我們絕不會坐視不管。」

民主黨 共和黨 學區

上一則

Max Long屋頂換新及維修服務公司 承接住宅、餐館、商業屋頂工程 三十三年歷史 經驗豐富 免費估價

下一則

金恩縣擬徵14億元公園稅 8月公投

延伸閱讀

共和黨提案改革學貸 擬將提高門檻、限縮獎學金

共和黨提案改革學貸 擬將提高門檻、限縮獎學金
密西根州長魏美桂擁抱川普 恐引民主黨支持者反彈

密西根州長魏美桂擁抱川普 恐引民主黨支持者反彈
密西根州長魏美桂擁抱川普 民主黨支持者恐反彈

密西根州長魏美桂擁抱川普 民主黨支持者恐反彈
新州教育協會會長 用工會經費選州長惹議

新州教育協會會長 用工會經費選州長惹議

熱門新聞

伊利諾州埃文斯頓一家拉麵店老闆，追著未付小費的顧客大罵引發風波。(示意圖，美聯社)

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

2025-04-29 20:01
美國公民及移民服務局宣布，破獲假結婚騙取綠卡案，並逮捕4名涉案者。(USCIS影片截圖)

馬州破獲假結婚 助120無證客拿綠卡 獲利400萬

2025-04-29 09:44
今年第1季賣家讓步比率前10高都會區

第1季71% 西雅圖房市賣家讓步率全美最高

2025-04-28 11:05
新州真實身分證。(新州汽車管理局官網)

新州僅17%居民有真實身分證 比率全美最低

2025-04-30 16:13
新州州長墨菲宣布免除62萬州民醫療債務。(州長臉書)

新州62萬人積欠9.27億醫療債務 州長一筆勾銷

2025-04-29 13:05
肯塔基州50歲男子法鼎(中)和母親(左)上月27日共同贏得1.67億元勁球樂透大獎，才沒過幾天，法鼎竟卻因在佛州毆打警察被捕下獄，這筆獎金可能得先用來支付律師費。(肯塔基州樂透局)

才中1.67億元勁球大獎 肯州男毆警被捕

2025-05-02 20:14

超人氣

更多 >
跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」

跳水／全紅嬋3連敗 面臨成長煩惱「很飄的感覺找不到了」
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠

只因撿到20元 他6000元秒被盜 銀行還拒賠
因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘

因「千人計畫」判罪 前哈佛教授李柏獲中國清華大學延聘