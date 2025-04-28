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夏威夷旅遊改革 擬重塑管理、提高遊客稅負

編譯組╱綜合報導
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夏威夷州議會推動一系列針對旅遊產業的重大改革，擬提高過渡型住宿稅，並重塑現行管理結構。圖為夏威夷檀香山度假海灘。(美聯社)
夏威夷州議會推動一系列針對旅遊產業的重大改革，擬提高過渡型住宿稅，並重塑現行管理結構。圖為夏威夷檀香山度假海灘。(美聯社)

Hawaii News Now報導， 隨著夏威夷州議會進入最後一周，州議員正加緊推動一系列針對旅遊產業的重大改革，可能重塑現行管理結構，並提高對遊客的稅收負擔。

目前討論焦點之一是大幅改變夏威夷旅遊局（Hawaii Tourism Authority, HTA）的運作方式。HTA每年獲得約6000萬美元州政府資金，用以推廣夏威夷，並教育旅客安全及行為守則。儘管依賴公帑，HTA長年以獨立機構身分運作，由董事會與執行長管理。

然而，參議會第1571號法案正接近通過，將取消HTA的自主權，改由州政府直接控制。若法案成為法律，HTA董事會將僅是諮詢角色，並由州長負責局長及執行長的人事任命。

HTA向議員提交的聲明中指出：「最近的政策變動已模糊旅遊局與州政府間的界線，導致混淆與運作困難。」夏威夷原住民發展委員會（Council for Native Hawaiian Advancement）也反對此舉，批評此一改變破壞了必要的治理制衡。

另一大議題則是針對遊客與郵輪業者徵收新稅。雖然基本方向已確立，但關於新稅率的具體數字及如何運用稅收，仍有諸多細節尚待確定。

綜合媒體報導，目前徵稅構想包括兩大部分，一是對郵輪遊客徵稅，二是提高過渡住宿稅（Transient Accommodations Tax，TAT）。

在郵輪旅客方面，根據眾議會第504號法案，擬對每位郵輪乘客在每次進入夏威夷港口時徵收20美元的固定費用，無論乘客是否下船。這項費用將適用於所有在夏威夷港口停靠的郵輪乘客。此外，參議會第1396號法案擬將適用於酒店和度假租賃的過渡住宿稅擴展至郵輪艙房收入。目前，TAT的稅率為10.25%，部分縣市如歐胡島（Oahu）還加收3%的地方附加稅，使總稅率達到13.25%。

郵輪業者強烈反對這些提案，認為可能違反聯邦海事法。郵輪公司主管表示，這些新稅收可能使一個五口之家在五天的郵輪行程中額外支付500美元，對旅客構成沉重負擔。

至於提高過渡住宿稅，最初提案是從10.25%提高到12%，但後來調整為11.25%，預計每年可增加約9000萬美元稅收。

關於旅遊局重組及新增稅費的相關法案，尚需經過眾議會與參議會的全院表決，通過後送交州長簽署。如果通過，這些新稅收預計將於2027年1月1日生效。

郵輪 夏威夷州 原住民

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