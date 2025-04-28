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禁售突擊步槍？ 夏州議會將表決

編譯組╱綜合報導
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34--夏威夷州參議會第401號法案，將禁止販售或進口擁有超過10發容量彈匣等軍規特徵的半自動步槍與霰彈槍。圖為民眾在槍店選購突擊步槍。(美聯社)
34--夏威夷州參議會第401號法案，將禁止販售或進口擁有超過10發容量彈匣等軍規特徵的半自動步槍與霰彈槍。圖為民眾在槍店選購突擊步槍。(美聯社)

Hawaii News Now報導，夏威夷州議會正推進一項引發熱議的槍枝管制法案，旨在禁止新銷售突擊步槍（assault rifle）。該法案已於24日通過眾議會與參議會協商委員會審議，即將送交兩會進行最終表決。

根據協商後的最終版本，目前合法登記在案的突擊步槍可繼續持有，並允許登記持有人將槍枝傳承給配偶、法定受益人或直系血親，平衡公共安全需求與守法槍枝擁有者的權益。

夏威夷自1992年起即禁止半自動手槍，擁有全美最嚴格之一的槍枝管制制度。但長槍領域多年來存在漏洞，讓軍規特色的半自動步槍與霰彈槍持續流通。眾議會司法委員會主席塔納斯（David Tarnas）表示：「由於當年未針對長槍立法，導致這類槍枝已在市場上流通33年，民眾對其使用已相當習慣。」

這次送審的參議會第401號法案，將禁止販售或進口擁有超過10發容量彈匣，或具備螺紋槍管、刺刀座、摺疊槍托等軍規特徵的半自動步槍與霰彈槍。參議會司法委員會主席羅茲（Karl Rhoads）指出，AR-15型步槍搭配大容量彈匣，是大規模殺人犯偏好的武器，因為能連續射擊且無需頻繁換彈。他強調：「有些彈匣甚至能容納多達100發子彈。」

倡議組織「媽媽們要求行動」（Moms Demand Action）夏威夷分會成員山內繪理香（Erica Yamauchi）表示，禁止軍規槍枝銷售是防範未來槍枝暴力的重要一步，「我們不能等到下一起大規模槍擊事件後才採取行動」。

槍權支持者則強烈反對新法案。夏威夷槍枝聯盟（Hawaii Firearms Coalition）代表阿博特（Jon Abbott）批評，部分常見的狩獵步槍也可能被新法列為非法，而且既有擁有者可能因持有高容量彈匣而一夜成為重罪犯。

面對外界質疑，法案支持者強調，這並非全面禁令。州參議員埃勒方特（Brandon Elefante）說明，協商版本特別增加條文，允許合法登記的槍枝在持有人過世後傳承給家庭成員，且受讓人可依法申請持槍許可證。

目前，法案在州議會的最終表決結果預料將相當接近。一旦法案通過成為法律，預計將立刻面臨司法挑戰。阿博特已明言，若新法實施，將「百分之百」提起訴訟。

夏威夷州 兩會 槍擊

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