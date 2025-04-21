檀香山市中心都市發展計畫 議會通過

依新都市發展計畫，檀香山市中心的Aloha Tower將規畫為居民聚會的社區空間。(取自Hawaii Visitors & Convention Bureau官網)

夏威夷 今日新聞(Hawaii News Now)報導，檀香山市議會通過針對市中心主要都會區的最新都市發展計畫，是2004年以來首次更新此類規畫。

所謂「主要都會區」，是指歐胡島上人口最密集的地區，涵蓋從卡哈拉（Kahala）到珍珠市（Pearl City）及其間各大山谷，居住人口約35萬人。新計畫的目標，是讓該地區更加友善宜居。法案也明定，計畫須每十年審查一次，以確保其持續符合時代與社區需求。

市議會都市規畫委員會主席柯德洛（Radiant Cordero） 說：「這份計畫反映自2004年以來的變化，例如我們現在已有輕軌路線，也更清楚需要多少新增住宅單位。我們對鐵路連接的需求也更加明確。」

在過去一年的公聽會上，市府聚焦於改善鐵路沿線區域，例如珍珠市的Lehua Avenue，期望打造成集零售、餐飲與街邊小店於一體的商業樞紐。位於市中心的Aloha Tower，也被規畫為居民聚會的社區空間。此外，計畫也優先考量增設人行步道、公園與開放空間，即使是在如卡卡阿科（Kaka′ako）等高度開發地區。

夏威夷原住民 團體會支持這項計畫，是因為它納入了對夏威夷文化遺址的保護條款。Ali′i Pauahi公民俱樂部的盧姆（Kehaulani Lum） 說：「我們最初並不支持這項法案。」但她親自到場向議會發言：「我代表本俱樂部支持這項法案。」

來自威瑪陸（Waimalu）的居民賀安岡（ Alison Yasuoka）說：「我們現今齊聚一堂，回應來自民選官員與居民的呼喚–實踐hana kupono（正道而行），這不是為了我們自己，而是為了集體、為了地球（honua）、為了土地（aina）–我深切感恩。」

委員會主席柯德洛強調，任何未來的開發仍須經由正式審核流程，包括與社區居民和鄰里委員會溝通協調，但這份發展計畫將作為整體政策的指導方針。「新任立法者將能依此規畫藍圖檢視我們的努力成果，並據以制定後續政策」。