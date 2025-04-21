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貝佐斯湖濱豪宅6300萬售出 創西雅圖新高紀錄

編譯組／綜合報導
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亞馬遜創辦人貝佐斯賣出6300萬美元的湖濱豪宅，位於亨茨角(Hunts Point)。(取自Zillow、NORTHWEST Multiple Listing Service)
亞馬遜創辦人貝佐斯賣出6300萬美元的湖濱豪宅，位於亨茨角(Hunts Point)。(取自Zillow、NORTHWEST Multiple Listing Service)

西雅圖時報報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）據報以6300萬美元出售位於西雅圖地區的豪宅，創下華盛頓州西雅圖地區歷來最高的住宅售價紀錄。

這棟位於亨茨角（Hunts Point）、占地9420平方呎的湖濱豪宅，原本屬於著名藝術收藏家艾布斯沃斯（Barney Ebsworth），他2018年去世，其遺產在2019年以當時破紀錄的3750萬美元售予貝佐斯。

貝佐斯透過一個名為「Hunts Point Properties Trust」的機構購買該物業。在高價房地產交易中，買家常使用新成立的信託或有限責任公司交易。根據Business Insider2023年的報導，這間位於亨茨角路的房產，以及其他幾處先前未公開的西雅圖地區房產，皆屬於貝佐斯所有。這筆新出售的豪宅，由普吉灣商業新聞（Puget Sound Business Journal）於4月11日交易當周率先報導。

西雅圖時報指出，這棟房屋擁有三間臥室與四間浴室，坐落於面對華盛頓湖長達300呎的湖濱地段。房屋配備有壁爐的屋頂露台，並設有獨立於主廚房的宴會廚房，另有電梯及通往兩層樓高客房的玻璃橋。

6300萬美元的售價遠高於去年最昂貴的房產交易，最大一筆交易是位於梅地那(Medina)的3890萬美元豪宅。

整體說來，2024年是豪宅市場相較低迷的一年，華盛頓州西部僅有14筆單一家庭住宅交易價格達千萬美元以上，低於2023年的16筆與2022年的19筆。截至今年3月，東區（Eastside）的住宅中位價為170萬美元。

根據Businee Insider報導，貝佐斯是在與前妻史考特（MacKenzie Scott）離婚後購入這棟房屋及其他多處房產，其中部分作為其私人員工的住所。

2023年11月，貝佐斯宣布他將搬離西雅圖，前往佛羅里達州邁阿密的印第安溪（Indian Creek）居住。他已在當地購入兩處相鄰住宅，分別為7900萬美元與6800萬美元。他表示，此舉是為了能更貼近雙親，以及更接近其太空公司藍源（Blue Origin）在卡納維拉角(Cape Canaveral)的營運中心。

貝佐斯 西雅圖 華盛頓州

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