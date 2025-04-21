解決預算缺口加稅120億？華州州長：風險太高、難以持續

華盛頓州長弗格森發布聲明，強調川普政府削減聯邦資金及混亂的政策，將使局勢急劇惡化，認為此時加稅120億美元風險太高。(美聯社)

華盛頓州 州長弗格森（Bob Ferguson）17日針對州議會提出的120億美元加稅計畫發表聲明，他以川普 政府削減聯邦資金及帶來的政策混亂，將使局勢急劇惡化為由，指出「在當前經濟不穩、川普政府攻擊州內核心服務與勞工家庭的情況下，徵收120億美元的新稅難以持續、風險太高，且無法讓我州做好面對即將來臨危機的準備」。

弗格森未在聲明中對州議會的加稅稅目提出看法，也未有替代方案，僅表示「未經驗證的財富稅（wealth tax）已退回，立法者正朝修正華盛頓州累退稅制邁進」。

華盛頓州預計未來四年將出現高達160億美元的預算缺口，州議會及州長各自提出方案並協商，預訂於4月27日本屆會期結束前完成。

弗格森在聲明中指出，雖然華州財政情勢已然困難，但隨著川普政府進一步削減資金並帶來政策混亂，局勢可能急遽惡化；「我們必須堅守華盛頓州的立場，迎接挑戰」。

根據聲明，聯邦資金占華州總預算的28%，涵蓋醫療補助（Medicaid）、K-12教育、災難復原與應變、失業保險等。如今，聯邦資金正不斷遭川普政府凍結、取消或駁回。4月中旬，聯邦緊急事務管理署（FEMA）即否決華州針對去年11月炸彈氣旋 （bomb cyclone）提出的緊急救災金申請。

弗格森在聲明中說，面對川普政策，作為全美最依賴國際貿易的州之一，華州將首當其衝。去年，華州港口進出口總額達1200億美元，約40%的就業與貿易相關。他強調：「我們必須確保本州處於最佳財政狀態，以因應來自川普政府的進一步削減與經濟威脅。這個政府將資金武器化，懲罰那些意見不同者，迫使他們妥協原則。」

弗格森說：「在當前經濟不穩、川普政府攻擊州內核心服務與勞工家庭的情況下，徵收120億美元的新稅難以持續、風險太高，且無法讓本州做好面對即將來臨危機的準備。」他強調：「我們將持續合作，擬定一份支持強勁經濟、造福華盛頓人民的預算案。」

在此之前，華州民主黨議員已提出一系列現行稅種的調升方案，試圖提出一套在未來四年內可望籌得約120億美元的稅收計畫，包括：

─資本利得稅：對每年資本利得超過100萬美元者加徵2.9%，加在現行7% 稅率之上。

─營業稅附加費（B&O Tax）： 對每年應稅收入超過2.5億美元企業，加徵 0.5%附加費。

─高科技運算稅（Advanced Computing Tax）：將微軟、亞馬遜等大型企業原本的年度上限從900萬美元，提高至5000 萬美元。

─遺產稅與銷售稅：課徵範圍擴大。

─銷售稅。取消減免計畫。

─房產稅：將年增幅上限從1%提高至3%。

─預收稅款：要求大型企業提前繳納一筆銷售稅，提早入帳以支撐本年度預算。