曲齒鯊咬人與月亮有關聯 研究顯示一情況風險增90%

曲齒鯊(Cookiecutter shark)咬出的傷口呈圓型，就像餅乾模切出來一樣。(截自Animal Doozy Youtube視頻)

Hawaii News Now報導，研究人員表示，鯊魚咬傷事件與月亮的出現有關聯。

米納利亞(Steven Minaglia)博士對海峽游泳充滿熱情，這些年來他已完成數十次在夏威夷 的海峽橫渡。他說：「很明顯，有一些風險是你需要設法降低與擔心的，其中之一就是鯊魚。」

海峽游泳者都知道，在廣闊的開放海域中，尤其是黑夜裡，有許多挑戰需要面對。恰克(Chris Chuck)在2024年接受Hawaii News Now訪問時說：「我整晚腦海中想的都是那些從深海升上來的曲齒鯊（cookiecutter sharks），會從我們身上咬下一塊肉。」

這種恐懼並非毫無根據，米納利亞博士也找到支持這種擔憂的統計數據。他指出，全球目前僅有九起記錄在案的曲齒鯊攻擊人類事件，其中有八起發生在夏威夷。

曲齒鯊之所以得名，是因為牠們咬出的傷口呈圓形，就像用餅乾模切出來的一樣。牠們習慣待在深海，但在夜晚會游到水面覓食，這讓進行夜間海峽游泳的選手面臨被咬的風險。

米納利亞深入研究這些咬傷數據，並在去年發表研究論文，指出在無月夜晚，曲齒鯊與人類接觸的機率明顯增加。他說：「統計分析顯示，當天空中沒有月亮時，人在這些海峽的深水域被曲齒鯊咬傷的風險至少增加了90%。」

許多海峽游泳者會在身上綁上螢光棒或閃光燈，這些光源可能會吸引烏賊或其他曲齒鯊的獵物。米納利亞解釋：「夜釣者會告訴你，當有月亮時，海中生物會分散；這時你把燈光打進水裡想聚集小魚，並吸引大魚時，效果並不好。但如果是完全漆黑的夜晚，光線反而能更有效地聚集小動物，讓大魚靠近，釣魚 成功率也高。」

他強烈建議：「千萬不要在半夜沒有月亮的時候，把自己置身於這些深水海峽之中。」他公開這些數據，是為了讓游泳者能夠在跳入水中前做出更負責任的選擇。