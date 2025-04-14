夏威夷白領工作洗牌 醫療旅遊需求最熱 這三項掉出前20

夏威夷是旅遊勝地，與旅遊相關的工作需求大增。圖為今年6月將在檀香山舉辦的第42屆泛太平洋文化節海報，是當地滙聚文化及遊客的活動。(取自Hawaiihta Instgram)

非營利媒體Civil Beat報導，夏威夷近年白領工作需求出現顯著變化，從事醫療、旅客及運輸相關的工作大幅成長；原本是夏威夷勞動市場支柱的其他教師、財會及秘書等職業，則已不在前20之列。

根據夏威夷州 商業、經濟發展與觀光局（Department of Business, Economic Development and Tourism）發布的報告，這些變化發生於2016年至2023年之間。不過，這項報告並未分析變化的原因。

整體而言，在2016至2023年這七年間，全美平民就業總數成長7.5%，但夏威夷卻下降2.4%。

根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics），曾入列夏威夷前20大白領工作、如今掉出榜外的三類職業是「其他教師與講師」、財會人員、秘書及行政助理。「其他教師與講師」的涵蓋範圍廣泛，包括家教、成人基礎教育與中等教育教師，以及英語為第二語言（ESL）教師。

取而代之進入前20名的職業包括：輔導員、社工與社會服務專員、餐飲準備與服務業，以及電腦相關職業。

數據顯示，部分職業不僅維持在前20名，甚至呈現「異常成長」，遠超美平均成長水準。例如「其他醫療從業人員與技術職業」類別在夏威夷的成長率高達125%，幾乎是全美平均增幅73.1%的兩倍。這類工作包括健康資訊技術員、醫療登記員、牙醫與外科助理等職位。

在夏威夷成長速度超越全美的職業還包括：運輸與物料搬運主管，成長58.5%；與夏威夷旅遊業相關的「娛樂接待員」，例如引座員、售票員與收銀員等，成長45.8%。

在這段期間，工作機會流失最多的職業是零售銷售員，共減少逾13000個職缺，但仍維持在前20名之中。