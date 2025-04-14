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華州租金漲幅設限 參眾兩會點頭

編譯組／綜合報導
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華盛頓州參議會10日通過法案，將租金年度漲幅上限調為10%加上消費者物價指數，為租戶提供保障。(取自Zillow)
華盛頓州參議會10日通過法案，將租金年度漲幅上限調為10%加上消費者物價指數，為租戶提供保障。(取自Zillow)

西雅圖時報報導，華盛頓州參議會10日以29比20通過第1217號眾議會法案（House Bill 1217），首次在州級限制租金年度漲幅，也是首度參眾兩會通過這類法案。不過，這項法案在表決前被大幅修改，原本的7%漲幅上限被提高為10%加上消費者物價指數（CPI）。

這項法案在今年初由20多位民主黨眾議員共同提出，並於3月10日以53比42通過，但兩會尚需協商修正內容後，再送交州長弗格森（Bob Ferguson）簽署。若獲簽署，法案將立即生效。弗格森目前尚未表態是否支持這項法案。

此外，本屆議會會期將於4月27日結束，若兩會無法在此之前就最終版本達成共識，法案將無法送交州長簽署，協商進程也須與時間賽跑。

法案主要提案人州參議員阿爾瓦拉多（Emily Alvarado）對修正內容表示失望，認為最終版本減少了保障與涵蓋範圍，但仍稱法案是租金管制立法上的歷史性突破。她指出，目前全州有約40%居民對租金漲幅無任何法律保障，若法案成為法律，這些人將首次獲得保護。

修正調幅案由民主黨州參議員雪梅克（Sharon Shewmake）提出，並以一票之差（25比24）通過。她表示，根據經濟研究，7%的上限風險較高，10%加CPI雖仍有風險但更穩妥。

另一項修正案由民主黨州參議員利亞斯（Marko Liias）提出，將非由公司或信託持有的單戶住宅排除於限制範圍之外。同時，新建房屋的租金上限豁免期由12年延長至15年，大多數條款的有效期限訂於2045年7月1日。

共和黨一致反對該法案。州參議會少數黨領袖布勞恩（John Braun）稱租金管制是「失敗政策」，會打擊供應、抑制新建案，使可負擔住宅更難取得。他批評民主黨拒絕與共和黨合作制定有證據支持的雙方共識方案，反而推動會失敗的「一刀切」政策。

去年，類似法案曾在眾議會通過，但在參議會卡關。今年是該議題首次在兩會都通過。不過，部分民主黨眾議員對參議會大幅修改法案表示失望，批評內容「被掏空」，與租屋族的期待相距甚遠。

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