華州電動自行車補助 4/23截止申請

華盛頓州推出的電動自行車補助計畫已開放申請，中籤者最高可獲得1200美元補助。(取自華盛頓自然資源廳官網)

西雅圖時報報導，華盛頓州 交通廳（WSDOT）推出的電動自行車補助抽籤計畫，已開放申請，截止日期為4月23日。

對於家庭收入低於其所在縣中位數收入80%的居民，可獲得最高1200美元的電動自行車補助，但僅限於在華盛頓州設有實體門市及提供維修服務的合作車行使用；其餘申請者可獲得300美元補助。

以金恩縣（King County）為例，單人家庭的80%中位數收入為7萬8000美元，三人家庭則為10萬美元。

這項試辦計畫由交通廳下轄的主動運輸部門（Active Transportation Division）歷經兩年籌備期，預計在超過400萬美元的預算中，有60%將分配給低收入民眾。得獎者將隨機抽出，預估約有1萬人可獲得補助。

申請資格包括：須為華盛頓州居民，且年滿16歲；每戶限領一次補助，但同一戶中的多位成員都可提出申請；補助金不可用於已購買的電動自行車，僅適用於華盛頓州認可的三種電動自行車類型，不包含電動登山車，以及自行改裝的電動套件。

依流程，中獎者將收到電子郵件通知，需於96小時內提供居住證明與收入資格證明。完成驗證後，中獎者將獲得即時折扣補助碼，有效期限為45天或至6月30日止，以較早者為準。

須特別提醒的是，如果中籤者未能在96小時內提交所需文件，中籤資格將會被取消；這項補助計畫為一次性補助，無法重覆申請或要求延長使用期限；若想獲得1200美元的補助，民眾須先行準備收入相關文件，例如報稅單、薪資證明等。

交通廳的電動自行車補助計畫（WE-Bike）的主要目的是鼓勵居民採用更清潔、可持續的交通方式，以減少溫室氣體排放，改善空氣品質，並提升城市交通的便利性和可達性。

這項補助計畫是根據2023-2025年交通預算法案（ESHB 1125），利用「氣候承諾法案」（Climate Commitment Act）的收入，資助這項試點計畫，以及即將推出的電動自行車借用圖書館試點計畫。

由於總統川普推動的廣泛關稅措施，部分電動自行車正醞釀漲價，這項補助對於想購買電動自行車的民眾而言，也來得正是時候。