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川普關稅戰 華盛頓州州長批：魯莽、傷害顯而易見

編譯組╱綜合報導
華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）4日批評川普總統實施的大規模新關稅措為魯莽的行為。(美聯社)
華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）4日批評川普總統實施的大規模新關稅措為魯莽的行為。(美聯社)

華盛頓州州長弗格森（Bob Ferguson）4日針對川普總統實施的大規模新關稅措施發表聲明，批評此舉為魯莽的行為，對經濟及民眾的傷害顯而易見，力主即刻終止貿易戰，並認為現在是川普總統從經濟災難邊緣退回來的時刻，也是國會重新掌握貿易政策主導權的時刻。

弗格森指出，聯邦政府所加諸的任意關稅，對華盛頓州的家庭、社區與企業構成直接威脅，損害生活可負擔性與整體經濟繁榮。他強調，華盛頓州是全美對外貿易依賴度最高的地區之一，關稅所帶來的經濟衝擊已顯而易見，包括股市暴跌、衰退風險升高、消費者物價上漲，以及汽車產業的新一波裁員。

弗格森說，他聽到來自企業界、社區與貿易夥伴的回饋，都說這場毫無道理的貿易戰使人難以招募員工、無法規畫未來，也讓美國港口與產品在全球市場失去競爭力，並破壞了經年累月建立起的國際關係。

但他強調，州府行政團隊將負責任地規畫因應這些魯莽的聯邦政策，並與華盛頓州企業與貿易夥伴密切合作，共同度過難關。

弗格森說：「我們現在最該做的事，就是終止這場貿易戰。」他很高興看到聯邦參議院已投票支持取消川普總統對加拿大實施的災難性關稅，並感謝華盛頓州聯邦參議員穆瑞（Patty Murray）和坎特威爾（Maria Cantwell）對這項重要措施的支持。

華盛頓州 關稅 川普

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