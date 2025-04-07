撿垃圾、植樹… 夏威夷4月「志工月」 回饋社區機會多

4月是夏威夷志工月，Kanu Hawaii邀請社區參與，鼓勵民眾在4月做一件善事，無論是撿垃圾或種植原生植物。(取自Kanu Hawaii官網)

檀香山HawaiiNewsNow報導，4月是夏威夷 的「志工月」（Volunteer Month），全州各島有數以千計的機會，讓民眾參與行動、發揮影響力。

從海灘清潔、文化修復、青少年陪伴指導，到社區健康促進，夏威夷的非營利組織Kanu Hawaii正積極發聲、邀請全民參與。這對許多在聯邦資金緊縮下面臨不確定性的團體而言，更是關鍵時刻。該組織透過其線上平台，協助民眾連結至435個以上的本地組織，不論是個人還是企業，都能找到符合興趣與時間安排的志工機會。

Kanu Hawaii執行長奇羅哈（Keone Kealoha）說：「目前我們平台上有超過435個非營利單位，但那只是冰山一角。全夏威夷有超過9000個非營利組織，你真的有成千上萬的機會走出家門、與社區連結。」

今年參與的組織包括：夏威夷男孩女孩俱樂部（Boys & Girls Club of Hawaii），為孩子們在放學後提供安全、有愛的環境；夏威夷扶輪社（Hawaii Rotary），支持多項島嶼服務計畫；Malama學習中心，致力於西歐胡島的環境復育與教育。

志工月不僅是行動的月份，也是「表揚回饋」的時刻。Kanu Hawaii推出的「影響力夥伴（Impact Partners）」計畫，專門表彰積極回饋社會的本地企業。其中一個亮點是Outrigger Hospitality Group，該公司允許員工帶薪請假，參與他們熱情支持的志工活動。

奇羅哈說：「目前全美約有70%的大型企業提供志工帶薪假，藉此吸引年輕人才。Outrigger可說是走在浪潮最前面的公司之一，我們對他們深表感謝。」

Kanu Hawaii鼓勵民眾在4月踏出第一步：做一件善事，無論是撿垃圾、種植原生植物，或陪伴未來領導者成長，每一項行動都意義重大；並在社群媒體 上分享。奇羅哈說：「我們只是想幫你打氣，鼓勵你做正確的事。只要在4月找到一個志工機會，我們就會一起為你喝采！」