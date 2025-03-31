川普新關稅4/3生效 重創華州汽車進口業

塔科馬港是全美汽車進口的重要樞紐之一。(美聯社)

西雅圖 時報報導，美國總統川普 最新針對外國汽車及零件的關稅 ，可能對華盛頓州經濟造成新一波衝擊。華州近年已躍升為全美最主要的汽車進口樞紐之一。

這項於26日宣布、預訂4月3日起生效的關稅，將要求美國進口商對外國汽車及特定汽車零件支付25%的稅。若新關稅未暫緩或修改，根據Cox Automotive預估，它可能會讓汽車售價提高1000至9000美元，不論是全外國製的車輛或使用外國零件的美國本土車款，都會受到影響。

這對塔科馬（Tacoma）與西雅圖港口來說，無疑是個壞消息，因為這兩大港口已成為外國車廠與零件商進入美國的重要門戶。西雅圖港務局委員邱（Sam Cho）說：「這真的令人非常擔憂」、「汽車業務一直是港口增長最快的業務之一。」

對極度依賴貿易的華盛頓州整體經濟來說，這是另一個潛在打擊。川普第二任期以來，他強硬的貿易與外交政策，已讓華盛頓州的水果出口、電子製造、航空航太產品與仰賴加拿大遊客的觀光業承受更高風險。

就在這波新關稅即將上路之際，塔科馬與西雅圖港才剛從全球汽車貿易中獲得一項重大勝利。根據管理兩港口海運業務的西北海港聯盟表示，2022年，港口官員成功說服韓國現代汽車旗下物流公司Hyundai Glovis，將其美西貨運整合至塔科馬。因此，2023和2024年汽車進口量幾乎達到每年34萬輛，較2019年翻倍成長。這些新車大多透過巨型的滾裝船（roll-on, roll-off）進入塔科馬港，每艘可載約6000輛車。

根據聯盟資料，汽車零件進口也是兩港貨櫃量的主要組成之一，許多來自本田（Honda） 與豐田（Toyota），最終送往美國中西部的汽車工廠。聯盟非貨櫃業務開發資深經理艾馬里（ Andre Elmaleh）說：「新關稅使人擔憂這些（業務）將會變成什麼情況？」

僅汽車進口業務一項，在西雅圖–塔科馬地區便直接創造約2500個就業機會，涵蓋碼頭操作、裝卸、物流、倉儲及鐵公路運輸等領域。

目前港口官員仍不清楚這些新關稅將影響的進口量，主要是因為仍不確定關稅會持續多久，或川普是否會如對加拿大與墨西哥商品一樣，暫時凍結部分措施。川普則表示，這項關稅是「永久性」的。

由於不同車廠與進口商受到的影響差異極大，各家公司做出的反應也可能不同，因而變得更難判斷。某些車廠將受到重大衝擊，根據產業報告，Chevy的熱銷車款Silverado是墨西哥製造。聯盟指出，一些外國車廠近期似乎加快出貨速度，希望在關稅生效前，先將庫存運抵美國經銷商。