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派克市場公園重新開放 圖騰柱一年內歸位

編譯組／綜合報導
位於西雅圖派克市場北端的維特史坦伯瑞克（Victor Steinbrueck）公園，在封閉兩年多後，於3月14日重新開放。(取自西雅圖市政府官網)
位於西雅圖派克市場北端的維特史坦伯瑞克（Victor Steinbrueck）公園，在封閉兩年多後，於3月14日重新開放。(取自西雅圖市政府官網)

西雅圖時報報導，位於派克市場（Pike Place Market） 北端、俯瞰普吉特海灣（Puget Sound）的維特史坦伯瑞克（Victor Steinbrueck）公園，在封閉兩年多後，終於3月14日重新開放。但這項開放，也讓爭議許久的圖騰柱（totem pole）存留問題再次發酵。

這座公園因進行大規模整修而關閉，當時移走了兩根圖騰柱。由於圖騰柱歸位與修復的爭議未解，即使公園整修早已於去年秋天完工，仍使公園遲遲未能開放，也引發附近商家對公園長期關閉的不滿，認為這影響了派克市場的吸引力與遊客流量。

引發爭議的這些圖騰柱最初於1984年立於公園內，由原住民雕刻師奧立佛（Marvin Oliver）設計，大部分雕刻工作則由貝恩德（James Bender）執行。

負責監管派克市場內變更的派克市場歷史委員會（Pike Place Market Historical Commission）曾主張，自己有權決定公園是否重新開放，並堅持要等到被拆除的兩根圖騰柱歸位後，才會同意開放。

但西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）強調，開放公園的決定權屬於市公園管理部門，而非歷史委員會。 由於市府正推動市中心海濱的全面改造，並希望在2026年世界盃前打造一個與派克市場更加連結的公共空間，哈瑞爾認為公園不應再繼續關閉，「無論圖騰柱是否回歸，都該重新開放」。

市府發言人克雷格黑德（Callie Craighead）表示，圖騰柱最終將歸還，並已找到一名原住民雕刻師負責修復。她補充，市府已正式通知委員會，公園按計畫重新開放。

派克市場歷史委員會最終同意讓公園重新開放，但提出附加條件：

-圖騰柱須在一年內歸位。

-當圖騰柱重新安裝時，須舉行社區慶祝活動。

-若修復過程中圖騰柱遭受嚴重損壞，須以類似設計的新柱取代。

-市府須設立解說牌並建立網站，講述圖騰柱的歷史故事。

早在十年前，市府開始討論公園整修時，就有意見質疑這兩根圖騰柱是否應該繼續留在原址。當時，一些原住民代表主張，這些柱子應該被更能真實代表西雅圖當地部落的藝術品所取代。後來，這場辯論逐漸冷卻。歷史委員會認為，圖騰柱已成為公園不可分割的一部分，因此在2019年時決議，公園的關閉與重新開放都須以圖騰柱的歸位為前提。

由於疫情影響，公園整修計畫延宕至2022年底才動工。圖騰柱則於2023年拆除，之後市府一度提出永久更換新柱的構想，遭到歷史委員會的強烈反對。因此，雖然公園重新開放，但圖騰柱的歸還與修復計畫仍將持續受到監督。

原住民 西雅圖

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