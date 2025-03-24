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華州天然氣倡議違憲 法院裁定「無效」

編譯組／綜合報導
華盛頓州2066號倡議去年11月以微小差距通過，如今被金恩縣高等法院法官裁定違反州憲，無法成立，倡議者仍可上訴。(取自ballotpedia.org網站)
華盛頓州2066號倡議去年11月以微小差距通過，如今被金恩縣高等法院法官裁定違反州憲，無法成立，倡議者仍可上訴。(取自ballotpedia.org網站)

西雅圖時報報導，金恩縣高等法院法官威德蘭（Sandra Widlan） 21日裁決，華盛頓州選民於去年11月通過、由共和黨主導的天然氣倡議案違反州憲，無法成立。

這項名為第2066號倡議（Initiative 2066），以約52%的些微差距獲得通過。威德蘭指出，該倡議內容過於廣泛，涵蓋面過大，違反州憲所規定的「單一主題原則」——該原則旨在確保倡議案簡明扼要，讓選民能清楚理解。

「單一主題要求的目的，是為了防止所謂的『拼湊立法』，也就是將不受歡迎的立法綁在受歡迎的內容上，以令其過關，」威德蘭說，「這項倡議的內容極其廣泛，涉及面過多，很難準確地指出其核心主題是什麼」。

第2066號倡議不僅保障天然氣的使用權，也削弱建築法規，使新建築在安裝天然氣供暖設備時更容易、更便宜。該倡議引起氣候倡議人士的強烈反對，因為他們致力於降低華州造成地球暖化的溫室氣體排放。

該倡議是去年11月選票上由共和黨金主海伍德（Brian Heywood）支持的一系列倡議之一。他也試圖廢除「氣候承諾法案」（Climate Commitment Act）、取消資本利得稅，以及讓資助長期照護保險的薪資稅變為自願性質。

雖然選民明確否決了其他幾項倡議，第2066號卻勉強通過。在去年12月，氣候倡議團體聯同金恩縣與西雅圖市對該倡議提出訴訟，要求州政府使其無效。

21日勝訴的結果，代表海伍德首次參與華州政治即遭遇挫敗。威德蘭的裁決也讓地方官員與環保團體大聲喝采。海伍德尚未回應媒體詢問，州檢察長辦公室也尚未發表評論。不過，他們仍可對此裁決提出上訴。

西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）在環保組織Climate Solutions發布的聲明中表示，「第2066號倡議匆促上架選票，背後是企業與州外勢力砸下數百萬美元，試圖以混淆、具破壞性且違憲的語言誤導選民」。該組織為此次訴訟原告之一。

天然氣 西雅圖

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