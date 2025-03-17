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夏威夷學校圖書館愈來愈少 加劇教育資源不平等

編譯組／綜合報導
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Roosevel高中圖書館一景。(取自官網)
Roosevel高中圖書館一景。(取自官網)

非營利媒體檀香山Civil Beat報導，Waiākea高中圖書館明年將改建為健康教育中心，擁有2萬6662本書籍、DVD和其他學習資源的這間圖書館將被清空； 擔任學校圖書館員近25年的圖書館員福島（Leslie Fukushima）也將不得不轉換跑道。

Waiākea高中校長古賀（Kelcy Koga）表示，他可能會縮小圖書館規模，搬到一間空教室內；多餘的書籍將捐贈給教師、學生和社區成員。健康教育中心將培訓學生進入護理、物理治療等醫療相關職業。

這項改變，將使夏威夷大島（Big Island）只剩下1名擁有專業認證的學校圖書館員，目前該職位由凱魯瓦（Kailua-Kona）的Kealakehe高中聘任。大島共有2萬2000名公立學校學生。

多年來，由於預算縮減和對數位設備的依賴增加，夏威夷州的學校圖書館員數量一直在下降。 2012年，夏威夷教育廳（Hawaiʻi Department of Education）聘請了192名學校圖書館員。2024年，這個數字縮減至74人，其中只有60人擁有正式認證（即具備教師資格與圖書資訊學碩士學位）。根據聖荷西州立大學（San Jose State University） 的研究，夏威夷州在學生與全職圖書館員的比例方面，在全美50州中排名第41。

教育專家警告，專業圖書館員的減少已成為一個日益嚴重的問題，因為學生在面對充斥錯誤資訊的數位時代時，缺乏正確尋找可靠來源與培養研究能力的指導。

夏威夷公立學校的圖書館資源分布極不均衡，特別是在外島與低收入社區，使得外島學生更難獲得專業的閱讀與研究指導，加劇教育資源不平等：

─茂宜島（Maui）只有15%的學校擁有認證圖書館員

─大島只有5%的學校擁有認證圖書館員

─考艾島（Kauaʻi） 沒有任何公立學校擁有正式圖書館員

─歐胡島（Oʻahu）約三分之一的學校擁有認證圖書館員

夏威夷州議會正在審議兩項法案，擬為學校圖書館提供更多資金，以增加專業館員的聘僱。但即使法案通過，部分倡導者擔心可能為時已晚，因為多年來的削減，已導致州內沒有足夠的合格館員可填補職缺。

2004年之前，夏威夷州的每所學校都獲得資金聘請圖書館員。但從 2004年起，州府賦予學校更大的預算靈活性，校長可以自行分配資金；由於並非所有學校都選擇保留圖書館員的職位，導致圖書館資源的嚴重削減。目前，全州只有四分之一的學校（大多為小學）擁有專業圖書館員。

夏威夷州 公立學校

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