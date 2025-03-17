西雅圖獨立書店進軍電子書市場 挑戰亞馬遜Kindle

亞馬遜的Kindle是廣泛使用的電子書閱讀器。(取自亞馬遜電子書銷售官網)

西雅圖 時報報導，當杭特（Andy Hunter）在2020年創立Bookshop.org時，他就像大衛挑戰歌利亞，奮力對抗強權。杭特透過創建獨立書店的線上市場，為數千家獨立書店站出來，挑戰電子商務巨頭亞馬遜 （Amazon）這個幾乎吞噬整個圖書市場的龐然大物。如今，杭特正準備迎接更艱難的挑戰：電子書市場。

今年1月，Bookshop推出了一款適用於Android和Apple裝置的電子書應用程式，讓顧客能夠從超過2000家獨立書店購買並閱讀電子書，這些書店將獲得部分銷售收益。

「電子書約占總銷售量的六分之一，但獨立書店幾乎無法參與這塊市場，」杭特在他位於紐約的辦公室透過Zoom訪談時說，背後的書架上擺滿了各式書籍，「我們希望這些書店能在數位時代公平競爭」。

這場戰役絕非易事。亞馬遜目前控制約50%的實體書市場，在電子書市場的占有率更超過80% ，很大程度上歸功於其極受歡迎的Kindle閱讀器。

但杭特已準備好反擊，他的「彈弓與石子」是：從今年春天開始，獨立書店能夠透過自己的網站免費銷售Bookshop電子書。此外，他還透露，Bookshop計畫在年底前推出自己的電子閱讀器，希望最終能「與Kindle一較高下」。

這場戰爭誰勝誰負，仍有待觀察。西雅圖可能會成為這場戰役的關鍵戰場，這座城市不僅是美國僅有的兩座聯合國教科文組織（ UNESCO）認證的「文學之都」之一（另一座是愛荷華），也是以獨立書店密集聞名的愛書之城。更重要的是，西雅圖還是亞馬遜的發源地，這裡的獨立書店對於如何在快速數位化的市場中生存，早已駕輕就熟。

儘管許多獨立書店的顧客同時閱讀電子書與實體書，但獨立書店普遍認為，自己在電子書市場的戰役中，早在數年前就已輸掉。西雅圖Third Place Books 的辛德拉（Robert Sindelar）說，「像我們這樣的書店，已經習慣沒有電子書市場的日子」、「我們並沒有太強烈的動機，非得重返這個市場不可」。他並指出，電子書市場並不像過去那樣蓬勃發展。

但Bookshop創辦人杭特擅長挑戰懷疑論者。回顧2020年Bookshop.org剛推出時，它對書店來說只是個「可有可無的附加選項」。但很快，書店開始透過Bookshop獲得30%的直接銷售收入，而這一切都無需額外成本；同時，Bookshop也幫書店處理物流、支付、庫存管理與顧客服務，讓獨立書商能夠專注於經營書店。幾周後，這個「小確幸」變成了「救命稻草」，因為新冠疫情爆發，實體購物停擺。

如今，隨著疫情後書店重新開放、實體客流回升，Bookshop依然對書商有所貢獻。因此，即使只是象徵性的，電子書銷售對獨立書店來說也是一個重要的信號，它表明，民眾可以選擇「在地購買」，而不必依賴大型企業。