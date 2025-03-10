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華盛頓州探索通行證年費 研擬調漲50%

編譯組／綜合報導
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凡是開車進入指定的華盛頓州立休閒區或公共土地的遊客，都必須持有探索通行證（Discover Pass）。（取自華盛頓州立公園官網）
凡是開車進入指定的華盛頓州立休閒區或公共土地的遊客，都必須持有探索通行證（Discover Pass）。（取自華盛頓州立公園官網）

非營利媒體華盛頓標準報報導，華盛頓州立公園及其他自然景點可能很快會變得更昂貴，因為立法者正考慮提高探索通行證（ Discover Pass）的價格。依現有法案，探索通行證的年度費用將從目前的30美元提高到45美元，漲幅達50%。

凡是開車進入指定的華盛頓州立休閒區或公共土地的遊客，都必須持有探索通行證。此通行證可供遊客進入超過100座州立公園、350個休閒場地及700個水域通道，包括露營地、步道等。聯邦土地（例如國家公園）則適用不同的進入費用。

目前探索通行證的年度費用為30美元，最多可用於兩輛車；單日州立公園的通行證費用則為10美元。近年探索通行證每年為州府帶來的收入約3000萬美元。

華盛頓州參議會法案SB 5390提議，將探索通行證的年度費用提高至45美元，調幅達50%，將是探索通行證自約14年前推出以來第一次調漲。根據法案內容，新價格將於今年7月底生效。目前SB 5390正等待參議會全體表決，通過後將送至州眾議院審議。

法案提案人、民主黨籍州參議員Derek Stanford表示：「法案的目的基本上是以調整費用應對通貨膨脹，將為我們的公園提供更好的資金支持。」

早期版本的法案還提議將通行證的單日費用從10美元提高至15美元，但華盛頓州立公園部門建議取消這項調漲，以確保低收入遊客仍能負擔得起。

探索通行證於2011年由州議會創立，當時州政府因2008年經濟衰退而削減預算，導致公園及休閒區的資金短缺。

前華盛頓州立公園委員Mark Brown表示，考慮到該州目前面臨數10億美元的財政赤字，這次調漲有助於防止州立公園進一步削減預算。他指出，在2000年代初期的經濟衰退後，公園花了超過10年時間才將人力資源恢復到衰退前的水準，但近年來遊客數量增加，使公園人手短缺問題更加嚴峻。

探索通行證的銷售收入分配給三個州機構，包括州立公園管理局（獲得 84%）、魚類與野生動物局（獲得8%）及自然資源局（獲得8%）等。法案估計，價格上漲可能會導致年度探索通行證的銷量，在未來幾年內減少約13.7萬張，從目前約91萬6200張降至77萬8800張。至於可為州政府帶來的額外收入，目前尚未有估算數據。

州立公園 華盛頓州 低收入

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