夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

夏威夷州的入侵草種大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。這些草種耐旱、能夠侵入複雜的地形跟逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅。（Getty Images）

美國夏威夷州 茂宜島日前發生了超過一百人遇害的災難性野火，各界的目光現在轉到了一個意想不到的罪魁禍首，也就是在夏威夷群島已大規模蔓延生長幾十年的入侵草種。

法新社報導，這些成為完美燃料的入侵草種不只耐旱，也能夠侵入複雜的地形，並且逐漸消滅當地的物種，在美國西部也同樣是越來越大的威脅，讓毀滅性大火越來越多。

Invasive firestarter: How non-native grasses turned Hawaii into a tinderbox.



After a catastrophic wildfire killed more than 100 people in Hawaii, eyes have turned toward an unexpected culprit: invasive grass specieshttps://t.co/7Z4BEkQ5aR pic.twitter.com/h9pZV19V8J — AFP News Agency (@AFP) August 18, 2023

加州大學 聖塔芭芭拉分校生態學教授丹東尼奧（Carla D'Antonio）受訪時指出，「入侵草類十分可燃，它們改變地貌，製造更有利於更多大火的條件。突然之間，我們就見到了更多的大火」。

丹東尼奧一直在研究這些入侵草種，時間超過了30年。她表示，這些草類死亡時沒有分解，繼續「站在原地很長一段時間，如骨頭一樣乾掉。這些草類也很頑強，比原生物種更能經歷大火而倖存，並逐漸加以取代。

這些入侵草種有野牛草（buffelgrass）、幾內亞草（Guinea grass）跟糖蜜草（molasses grass），大部分來自非洲，當初引入作為牲口的牧草，並不知道幾十年後會成為危險。

由於全球化的關係，夏威夷在1990年代迎來了甘蔗種植園倒閉，這也產生了災難性後果。因為大片土地荒蕪，讓入侵草種有機可乘。

夏威夷大學瑪諾亞分校的火災生態學者特勞尼希特（Clay Trauernicht）指出，在最近幾十年內，夏威夷每年被燒毀的面積增加了300%，「沒錯，夏威夷許多地區正趨於更乾旱的環境，但隨著我們已經進入『後種植園年代』，火災問題主要歸因於大地主不加管理的大範圍非原生草地」。