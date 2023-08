夏威夷茂宜島災難性野火 「意想不到的禍根」竟在幾十年前種下

美國夏威夷州 茂宜島日前發生了超過一百人遇害的災難性野火,各界的目光現在轉到了一個意想不到的罪魁禍首,也就是在夏威夷群島已大規模蔓延生長幾十年的入侵草種。

法新社報導,這些成為完美燃料的入侵草種不只耐旱,也能夠侵入複雜的地形,並且逐漸消滅當地的物種,在美國西部也同樣是越來越大的威脅,讓毀滅性大火越來越多。

Invasive firestarter: How non-native grasses turned Hawaii into a tinderbox.



