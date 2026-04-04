限制物業管委會權力 喬州議會通過

一項限制喬治亞州房屋業主管理委員會(homeowner associations)權力的法案距離生效又更近了一步。

喬州眾議會日前以155票贊成、10票反對的投票結果通過了參議院第406號法案，即「喬州業主權利法案」(Georgia Property Owners' Bill of Rights Act)。

SB 406號法案限制了管委會在業主未繳納物業費時，扣押房產或將房屋法拍的權限。該法案還增加了管委會必須遵守的若干要求。

該法要求所有管委會每年在州務卿辦公室註冊，以便收取罰款或費用。管委會也必須提交財務報表。

如果管委會與業主發生糾紛，該法案將要求由州務卿辦公室官員審理此案，而不是讓案件在法庭上陷入僵局。

該州兩黨議員都表示，曾聽聞一些關於管委會的離譜故事。共和黨參議員 布拉斯(Matt Brass)說，「法律條文雖然存在，但顯然這些法律現在無法保護我們的州民」。民主黨 眾議員戴維斯(Viola Davis)表示，「這是一個非常嚴重的問題」。

參議會已通過眾議會的替代法案，現在該案將提交給州長坎普(Brian Kemp)簽署。如果坎普簽署該案，該新規將於2027年生效。