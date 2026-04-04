我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／一路領先狂勝28分 UCLA女籃奪隊史首冠

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

限制物業管委會權力 喬州議會通過

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

一項限制喬治亞州房屋業主管理委員會(homeowner associations)權力的法案距離生效又更近了一步。

喬州眾議會日前以155票贊成、10票反對的投票結果通過了參議院第406號法案，即「喬州業主權利法案」(Georgia Property Owners' Bill of Rights Act)。

SB 406號法案限制了管委會在業主未繳納物業費時，扣押房產或將房屋法拍的權限。該法案還增加了管委會必須遵守的若干要求。

該法要求所有管委會每年在州務卿辦公室註冊，以便收取罰款或費用。管委會也必須提交財務報表。

如果管委會與業主發生糾紛，該法案將要求由州務卿辦公室官員審理此案，而不是讓案件在法庭上陷入僵局。

該州兩黨議員都表示，曾聽聞一些關於管委會的離譜故事。共和黨參議員布拉斯(Matt Brass)說，「法律條文雖然存在，但顯然這些法律現在無法保護我們的州民」。民主黨眾議員戴維斯(Viola Davis)表示，「這是一個非常嚴重的問題」。

參議會已通過眾議會的替代法案，現在該案將提交給州長坎普(Brian Kemp)簽署。如果坎普簽署該案，該新規將於2027年生效。

民主黨 參議員 共和黨

上一則

Kim & Park律師事務所中文專案服務致力專業細緻法律支援 為委託人權益保駕護航

下一則

路易斯安納州寮國新年活動 汽車衝撞人群 至少15傷

延伸閱讀

限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案
布碌崙86街遊民所開發商遞交禁制令 要求民眾與民代不得靠近

布碌崙86街遊民所開發商遞交禁制令 要求民眾與民代不得靠近
波城議員提案非公民投票 麻州議會冷處理

波城議員提案非公民投票 麻州議會冷處理
市長話金山／許可證改革提案 申請小型活動變簡單

市長話金山／許可證改革提案 申請小型活動變簡單

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰

找到了 半島電視台：美軍尋獲失聯F-15飛官 與伊朗激烈交戰
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉