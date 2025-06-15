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德州暴雨讓「鎚頭蟲」現蹤 分泌物恐刺激皮膚

編譯俞仲慈／即時報導
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「鎚頭蟲」最近在德州各地肆虐，雖不會對人類或動物構成直接威脅，但會分泌一種有毒化學物質，刺激人類皮膚。(美聯社)
「鎚頭蟲」最近在德州各地肆虐，雖不會對人類或動物構成直接威脅，但會分泌一種有毒化學物質，刺激人類皮膚。(美聯社)

俗稱「鎚頭蟲」(hammerhead worm)的一種蠕蟲最近在德州各地肆虐，雖不會對人類或動物構成直接威脅，但會分泌一種有毒化學物質，刺激人類皮膚。

今日美國報(USA Today)報導，德州連續數周的強降雨，讓原本習慣躲在陽光下、罕為人見的「鎚頭蟲」全被雨水沖出現形，舉凡開放地帶、土壤、車道、露台與人行道都會發現這種蠕蟲蹤跡；休士頓、達拉斯、奧斯汀以及沿海地區，因此爆發一波蟲蟲危機。

這種外型令人毛骨悚然的「渦蟲」(Bipalium)原產於東南亞，因其頭部形狀像鎚頭鯊，俗稱為「鎚頭蟲」，外觀呈淺蜂蜜色，頸部顏色較深，身上有一至五條條紋，細長身軀可長達15吋。

德州入侵物種研究所(Texas Invasive Species Institute)研究部門主管摩根-奧維拉(Ashley Morgan-Olvera)指出，數十年來「鎚頭渦蟲」足跡遍布德州各地。

研究所指出「鎚頭蟲」性喜炎熱潮濕環境，包括溫室、熱帶與亞熱帶地區、園林綠化覆蓋物和苗圃；白天通常躲在陽光照射不到的地點，例如樹葉、岩石和原木下方等，其強大的掠食性會對當地生態環境產生長期影響。尤其對於負責為土壤輸送氧氣、排水以及創造植物根系空間的蚯蚓，鎚頭蟲更是致命天敵。

摩根-奧維拉強調，鎚頭蟲對人類沒有威脅，但會分泌一種有毒化學物質可能刺激人體皮膚，即使被家中寵物貓、狗吃下肚，可能有噁心和嘔吐等症狀，但是沒有長期性傷害，也不會刺激寵物毛髮。

研究所指出，鎚頭蟲具有無性繁殖力，即便把一條鎚頭蟲切碎棄置庭院，約10天內被切斷的一端就會長出另一個頭部，因此最佳方式就是將整隻蟲子放進密封塑膠袋或容器，再添加鹽或醋，然後丟棄。

研究所建議民眾將柑橘油與醋混合後，直接噴灑鎚頭蟲，而且務必戴上手套，切勿直接碰觸蟲子，處理完畢後，再用肥皂徹底洗手並用酒精消毒即可。

德州 寵物 東南亞

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