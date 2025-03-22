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德州眾議員提案 禁止學校舉辦「絨毛變裝」活動

編譯陳韻涵／即時報導
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德州眾議會提出一項法案，禁止「學生扮演非人類的行為」，僅有極少數例外，藉此遏止「獸文化」(furry)。

新聞周刊(Newsweek)報導，德州眾議員戈德斯(Stan Gerdes)於13日提交第4814號「禁止在教育中違法角色扮演法案」(Forbidding Unlawful Representation of Roleplaying in Education Act，簡稱F.U.R.R.I.E.S.)」。

這項法案在聯邦與州層級關切跨性別人士立法的浪潮中提出，川普總統回任後簽署行政命令，闡明美國政府只承認男性和女性，暫停對允許跨性別者參加女子賽事的教育機構提供聯邦補助。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)另設法透過私立學校教育券形式的計畫，改革德州教育體系，主張這會擴大家長選校的選項。

若F.U.R.R.I.E.S.法案通過並成為法律，德州眾議會將禁止學生在特定日子之外，扮演非人類或表現出非人類行為，例如使用貓砂盆、佩戴皮帶、項圈或假尾巴，以及發出「汪汪叫、喵喵叫、嘶嘶聲或其他非人類語言的動物聲音」，以及「出於梳理目的而舔自己或別人」。

法案豁免的日子分別為學校吉祥物日、學校變裝日，以及萬聖節。

獸文化指的是人類喜歡扮演並模仿非人類動物行為，在極少數情況下，「獸迷」(furry fandom)的自我認同屬於非人類物種。

戈德斯發出聲明表示，他「提出這項法案，是為了回應社區對史密斯維爾(Smithville)獨立學區(Independent School District)發生的獸文化事件的憂慮，該學區教育局長證實事件確實發生，但未透露細節」。

報導指出，沒有證據顯示德州教育體制存在獸文化。

威廉森郡(Williamson County)的共和黨主席2022年宣稱，由於兒童認為自己是動物並想用手吃東西，朗德洛克(Round Rock)獨立學區的學校降低桌子高度，是因為學童自認為是動物並想以手抓食物吃，但該學區強烈否認。

德州 學區 跨性別

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