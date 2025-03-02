我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧斯卡／「粗獷派建築師」安卓亞布洛迪擊敗甜茶 2度拿下影帝

同學威脅舉報ICE 德州11歲女童不堪霸凌輕生

同學威脅舉報ICE 德州11歲女童輕生 母要告校方疏忽

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(Meador葬儀社)
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(Meador葬儀社)

德州「甘斯維爾獨立校區」(Gainesville Independent School District)證實，一名11歲女童克蘭佐(Jocelynn Rojo Carranza)受到同班同學霸凌，說要向移民及海關執法局(ICE)舉報她全家，因此自殺，校區調查此事歸結說，克蘭佐遭遇另名學生霸凌，而且不止一次。

每日郵報(Daily Mail)報導，克蘭佐害怕自己、家人被遞解出境，煎熬了幾個月後選擇輕生。

官方表示一名學生已因霸凌而受懲戒，但不願公布懲戒細節或學生的身分。

2月3日，克蘭佐在德州甘斯維爾自家被發現沒有生命反應，送到達拉斯急救中心搶救5天，仍告不治。

目前並不清楚女童如何自殺，但她家人堅稱，遇到糾纏不停的霸凌，迫使她自殺。克蘭佐之母瑪爾貝拉‧克蘭佐(Marbella Carranza)向當地電視台表示，那些霸凌人的小孩說，「妳家是西語裔的」，所以他們要向ICE報警，把她的父母帶走，只剩她一人留下來。

甘斯維爾獨立校區表示，克蘭佐的校長在1月30日得悉該霸凌事件；克蘭佐向校方報告，因為「全班都在談ICE，以至於克蘭佐覺得自己有必要跟校長講。」

受懲戒的學生在校車上一直向一群西語裔學生談論ICE以及遞解出境。校方表示，克蘭佐並不是特定目標，但的確有聽到對方講話內容。

校區表示，那位學生經指認、約談，校方在今年1月31日按校規發出懲戒處分。

瑪爾貝拉表示，直到女兒自殺之後她才被告知女兒遇到的煎熬；以住宅打掃清潔維生的瑪爾貝拉表示，「校方知道發生什麼事，但從未告訴我」，自己女兒顯然每周一、兩次去找輔導員，報告發生了什麼事。瑪爾貝拉指出，因為校方疏忽，沒跟她講發生的事，她要提起訴訟，討回公道。

供5、6年級生就讀的甘斯維爾中學(Gainesville Intermediate School)表示，校方已接獲克蘭佐母親向校區的霸凌投訴；校方對霸凌採零寬容政策。

德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。...
德州11歲女童克蘭佐受同學霸凌，還威脅要向移民及海關執法局舉報其全家，因此輕生。(庫克郡男女童俱樂部)

ICE 德州 移民

上一則

賓州大學撤下多院校DEI網站 遭批「可恥」

延伸閱讀

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
華人區母親面臨ICE驅逐 長年照顧罹癌女兒 無犯罪紀錄

華人區母親面臨ICE驅逐 長年照顧罹癌女兒 無犯罪紀錄
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返
綠卡裁決9年未定 新州餐館夫婦遭ICE逮捕

綠卡裁決9年未定 新州餐館夫婦遭ICE逮捕

熱門新聞

就讀MIT物理系博士班的阮氏明去年夏天騎單車遭撞身亡。(MIT物理系官網)

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

2025-02-28 09:58
密西根州一名賭客在DraftKings賭博網站僅下注20美分，竟一擊中的贏得928萬元，一夜致富。(示意圖，照片人物非當事人／美聯社)

他在網站玩老虎機下注20分錢 贏得928萬大獎

2025-02-28 19:37
一名最近被解僱的美國國際開發署(USAID)員工在離開工作崗位時，前USAID員工和支持者在USAID辦公室外送別。(路透)

USAID通知員工 限15分鐘回辦公室取走個人物品

2025-02-26 09:41
邊境沙皇霍曼(中)22日出席華府附近一場保守派政治行動會議，並直接向波士頓警局發出警告。(路透)

邊境沙皇：我要帶著地獄去波士頓了

2025-02-24 08:25
一名華裔前海軍水兵龐軒宇計畫攻擊大湖海軍基地(Naval Station Great Lakes)認罪。(大湖海軍基地官網截圖)

擬向大湖海軍基地發動恐怖襲擊 前華裔水兵認罪

2025-03-01 10:03
喬州Pathways健保計畫，要求成人必須工作才能符合資格。(喬州衛生廳臉書)

削減千億開支 國會擬擴大「要工作才能拿白卡」

2025-02-27 09:57

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返
他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信