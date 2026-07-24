喬州審計逾110萬決選選票 僅23件有異
喬治亞州對6月決選逾111萬張選票進行圖像審計，僅發現23件差異，整體準確率達99.9979%，州府並稱兩項審計皆證實認證結果。
AI摘要
文章摘要整理：
喬治亞州對6月決選逾111萬張選票進行圖像審計，僅發現23件差異，整體準確率達99.9979%，州府並稱兩項審計皆證實認證結果。
喬治亞州州務卿拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)表示，針對6月16日該州決選的選票圖像審計，確認所有91項決選、超過110萬張選票中，僅發現23件存在差異。
據州務卿辦公室稱，選舉官員審計了決選的全部111萬1856張選票圖像。官員表示，審計發現了23件存在差異，整體準確率達99.9979%。
州官員表示，所有差異處都出現在手工標記的選票上。相較之下，在審計過程中，使用投票標記設備投出的107萬9408張選票均未發現任何差異處。州務卿辦公室表示，機器標記的選票準確率達100%，而手寫標記的選票準確率為99.93%。
此次選票圖像審計獨立於該州先前宣布的風險限制審計(risk-limiting audit)。官員表示，兩項審計均證實了6月決選的認證結果。拉芬斯珀格說，「我們以近乎完美的準確率組織選舉，經過審查投票機準確無誤，計票結果準確無誤，喬州選舉公正無誤。」
拉芬斯珀格表示，作為選舉安全程序的一部分，該州將繼續對每次選舉進行審計。
另外，州務卿辦公室也已對近期第三方機構寄給該州400多名已故人士甚至一隻狗的選民登記表展開調查。
雖然寄送這些表格並不違法，但官員們擔心這會造成輿論影響，並占用調查所需的資源。
拉芬斯珀格表示，他不擔心有人會用已故者或狗的名字成功註冊投票，因為他相信工作人員能夠發現此類詐欺行為。
州務卿辦公室表示，這次圖像審計涵蓋全部111萬1856張決選選票，範圍包括91項決選，目的是確認計票與認證結果是否一致。 官員指出，23件差異全部發生在手工標記的選票上；相對地，使用投票標記設備投出的107萬9408張選票，審計中未發現任何差異。 州務卿辦公室也調查第三方機構寄給400多名已故人士、甚至一隻狗的選民登記表。官員擔心此舉雖未必違法，卻會造成輿論與行政負擔。
精華 FAQ
州務卿辦公室表示，這次圖像審計涵蓋全部111萬1856張決選選票，範圍包括91項決選，目的是確認計票與認證結果是否一致。
官員指出，23件差異全部發生在手工標記的選票上；相對地，使用投票標記設備投出的107萬9408張選票，審計中未發現任何差異。
州務卿辦公室也調查第三方機構寄給400多名已故人士、甚至一隻狗的選民登記表。官員擔心此舉雖未必違法，卻會造成輿論與行政負擔。
上一則
Z世代入政壇 新州貝爾維爾25歲鎮長就職
下一則