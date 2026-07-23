FIFA期間 多達470萬人次搭乘亞城地鐵
亞特蘭大交通部門官員日前宣布，在為期35天的世界盃足球賽和夏季活動期間，該地公共交通系統安全地運送了數百萬名乘客。
在為期35天的賽事、球迷節、音樂會和桃樹路賽跑等活動中，亞特蘭大都會區快速運輸管理局(MARTA)共提供了470萬次地鐵客運服務。每當比賽當天均吸引大量人群，平均一天新增近13萬次地鐵客運量。
單日客流量最高的是6月24日摩洛哥對海地的比賽，當天地鐵客運量達24萬次。7月1日英格蘭對陣剛果民主共和國的比賽緊隨其後，帶來了23萬次的客流量。整體客流量高峰出現在東南區站(SEC District)，其次是桃樹中心站(Peachtree Center)、五點站(Five Points)和藤城站(Vine City)。
官方尚未確認今夏地鐵客流量空前激增所帶來的總收入。
此外，數百萬國際遊客中有多少人會重返亞城，或者未來會繼續使用當地公共交通網絡出行，目前仍不清楚。
此期間，600名交通大使與100名多語種志工完成了6400次服務，幫助遊客順利使用公共運輸系統。安保人員還設立了公共衛生服務台，為乘客提供飲用水、防曬乳和急救用品。
亞特蘭大都會區快速運輸管理局MARTA在為期35天的賽事、球迷節、音樂會與桃樹路賽跑等活動期間，共提供了470萬次地鐵客運服務，顯示公共運輸需求明顯攀升。 單日客流量最高的是6月24日摩洛哥對海地的比賽，當天地鐵客運量達24萬次；7月1日英格蘭對剛果民主共和國的比賽則以23萬次緊追在後。 期間共有600名交通大使與100名多語種志工完成6400次服務，協助遊客搭乘公共運輸；安保人員也設置公共衛生服務台，提供飲用水、防曬乳與急救用品。
精華 FAQ
亞特蘭大都會區快速運輸管理局MARTA在為期35天的賽事、球迷節、音樂會與桃樹路賽跑等活動期間，共提供了470萬次地鐵客運服務，顯示公共運輸需求明顯攀升。
單日客流量最高的是6月24日摩洛哥對海地的比賽，當天地鐵客運量達24萬次；7月1日英格蘭對剛果民主共和國的比賽則以23萬次緊追在後。
期間共有600名交通大使與100名多語種志工完成6400次服務，協助遊客搭乘公共運輸；安保人員也設置公共衛生服務台，提供飲用水、防曬乳與急救用品。
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