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美國味全月餅禮盒閃亮登場

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美國味全保留正宗廣式傳統雅緻工法的廣式月餅。(Wei-Chuan)
美國味全保留正宗廣式傳統雅緻工法的廣式月餅。(Wei-Chuan)

今年的中秋佳節即將於9月25日到來，美國味全(Wei-Chuan USA Inc.)台式月餅和廣式月餅禮盒延續往年好口碑，以新鮮的品質和高雅的包裝再次亮麗登場，讓華人朋友藉此與家鄉親朋共享「海上生明月，天涯共此時」的佳節。現在味全月餅均已在各大華人和亞洲超市推出，歡迎選購。

今年美國味全推出的台式月餅，有綠豆凸禮盒、特選禮盒、綜合禮盒、和精緻禮盒等四類。其中綠豆凸禮盒是六粒裝的綠豆凸；綜合禮盒則是味全顧及大眾喜愛一盒中享用多種口味的新鮮感，所以有集合晶沙酥、芋頭酥和烏豆蛋黃酥的綜合台式月餅禮盒；精緻禮盒則有流芯奶皇、紅心芭樂、焦糖綠豆酥等台式月。

另外，還為喜愛蛋黃酥的朋友們，準備了集合綠豆蓉、棗泥、芋頭等蛋黃酥的9粒包裝特選禮盒。

美國味全的廣式月餅保留正宗廣式傳統的雅緻工法，甜而不膩，口味有純正單黃蓮蓉月餅、雙黄白蓮蓉月餅、純正伍仁月餅、和純正單黃紅豆沙月餅等四類禮盒。

美國味全公司成立於1972年，是一家在美國生產中式食品和乾貨、冷凍生鮮、有機食品、和進口傳統華人食品的公司，品牌產品多達上千，銷售網遍及美國、加拿大及中南美洲，滿足海外華人對家鄉味思念，提供月餅之類的優質傳統美食。

該公司在全美設有兩個工廠、六個負責銷售配送的分公司。其兩個工廠，一是位於加州洛杉磯地區的八萬多呎廠房，第二個廠座落在田納西州納什維爾地區(Nashville)的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，分別位於洛杉磯、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

據美國味全指出，安全的産品、優良的品質、風味的傳承、和工藝的創新，是美國味全食品公司一直堅持與追求的四個目標。其中在食品安全方面，秉持維護消費者利益為信念，從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠，食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。更在傳承中華傳統美食的基礎上，開拓創新，推出切合當下美國中餐流行趨勢的美食，供廣大消費者放心選購和食用。

味全台式月餅在美國各大亞洲超市販售。(Wei-Chuan)
味全台式月餅在美國各大亞洲超市販售。(Wei-Chuan)

精華 FAQ

  • 今年美國味全主打台式月餅與廣式月餅兩大系列，台式有綠豆凸、綜合、精緻與蛋黃酥特選禮盒；廣式則有蓮蓉、伍仁與紅豆沙等口味禮盒。

  • 台式月餅強調多口味與新鮮感，例如綜合禮盒集晶沙酥、芋頭酥與烏豆蛋黃酥於一盒；精緻禮盒則有流芯奶皇、紅心芭樂、焦糖綠豆酥等口味。

  • 美國味全表示以食品安全、優良品質、風味傳承與工藝創新為目標，並受USDA、FDA及地方衛生單位監督；產品已在各大華人和亞洲超市上架。

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