亞裔美國藝術家協會秋季美展 公開徵件 8月3日截止收件 廣邀大眾踴躍投稿

秋季美展廣邀大眾參與畫展，以展現多元文化與創作能量。(AAAS提供)

亞裔 美國藝術家協會(Asian American Artists Society, AAAS)宣布，即日起公開徵件，邀請全美藝術創作者參加「2026年秋季藝術展(Fall Art Exhibition)」。本次展覽將於9月1日至11月13日在喬治亞州 羅斯威爾文化藝術中心(Roswell Cultural Arts Center)舉行，除協會會員外，也歡迎非會員踴躍投稿，透過藝術展現多元文化與創作能量。

主辦單位表示，AAAS多年來致力推廣亞裔藝術家創作，透過展覽、交流及教育活動，促進不同族裔之間的文化對話，並提供藝術家展示作品與拓展知名度的平台。今年秋季美展將展出來自不同背景藝術家的精彩作品，預計吸引藝術愛好者及社區民眾參觀。

本屆展覽邀請三位享譽國際的藝術家擔任評審，包括旅美藝術家呂振環、中國當代著名油畫家徐唯辛，以及知名藝術家廖碧蘭。評審團將依作品的創意、技巧、藝術表現及整體完成度進行評選，為展覽遴選優秀作品。

主辦單位指出，所有作品均採線上報名方式提交，徵件截止日期為2026年8月3日。有意參展者可依照網站公告的投稿規定，上傳作品圖片及相關資料，完成報名程序。

本次展覽地點位於Roswell Cultural Arts Center，地址為950 Forrest St., Roswell, GA 30075。展覽自9月1日起對外展出，持續至11月13日，讓民眾有機會欣賞來自各地藝術家的多元創作。

AAAS表示，無論是資深藝術家或新銳創作者，都歡迎把握機會參與徵件，藉由展覽與更多藝術同好交流，也讓作品獲得更廣泛的曝光。

活動詳情、徵件辦法及線上報名方式，請瀏覽亞裔美國藝術家協會官網：https://asianamericanartistssociety.org/home；如有任何疑問，可電郵洽詢：[email protected]。