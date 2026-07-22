穆林：喬州ICE設施 不適合蓋在沃爾頓郡
美國國土安全部(DHS)部長穆林(Markwayne Mullin)表示，該部門在喬治亞州沃爾頓郡(Walton)購置的大型倉庫，原本計畫用於安置500名無證移民，但「不適合」當地社區。
這與該設施所在地—Social Circle的居民和官員在穆林領導的國土安全部於6月取消該計畫時向Atlanta News First表達的觀點一致。「事實上，從後勤角度來看，它並不符合我們的需求，」穆林說。
包括DHS在喬州Oakwood收購的另一個設施等共11個設施，將在公開出售前先提供給其他聯邦政府機構購置。
然而在穆林接受採訪的幾天前，一名無證客阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)在德州休士頓被殺。執法人員稱該名無證客試圖將車輛用作武器，但目前尚無可信的視訊證據證實這一說法。
「很遺憾，我們一直努力爭取隨身配備的執法記錄儀(body camera)未能及時到位，因為我們經歷了長達116天的停擺，無法採購所需的設備，」他表示，希望能在60天內讓所有一線執法人員都佩戴上執法記錄儀。
穆林表示，目前約有50%的ICE執法人員在執勤時配戴執法記錄器。
阿勞霍是今年迄今在ICE羈押期間死亡的第22人。今年，ICE已創下了33名被拘留者死亡的紀錄。
這些數字與該機構先前的2024年12例死亡、2025年4例死亡和2022年3例死亡形成鮮明對比。
穆林說，很顯然目前在押人數比2022年和2023年都多得多，因為拜登政府當時是在放人入境，而不是把人送走。
穆林表示，死亡人數占該機構逮捕人數的比率不到1%。「一些被拘留者患有嚴重的健康問題，他們自己甚至不知道自己有健康問題，甚至有時這是他們第一次看醫生，」他說。「我們完全不知道他們有哪些疾病。」
穆林表示，從後勤角度看，該倉庫並不符合ICE安置500名無證移民的需求，也與當地社區條件不相容，因此決定取消原計畫。 DHS說明，包括喬州Oakwood在內共11個設施，會先提供給其他聯邦政府機構購置，再進入公開出售程序，顯示該部門正重新調整資產配置。 他提到目前約50%的ICE執法人員配戴執法記錄儀，並希望60天內全面配備；對於拘留死亡增加，他則說多數被拘留者有未被發現的嚴重健康問題。
精華 FAQ
穆林表示，從後勤角度看，該倉庫並不符合ICE安置500名無證移民的需求，也與當地社區條件不相容，因此決定取消原計畫。
DHS說明，包括喬州Oakwood在內共11個設施，會先提供給其他聯邦政府機構購置，再進入公開出售程序，顯示該部門正重新調整資產配置。
他提到目前約50%的ICE執法人員配戴執法記錄儀，並希望60天內全面配備；對於拘留死亡增加，他則說多數被拘留者有未被發現的嚴重健康問題。
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