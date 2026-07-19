喬州首波撥款800萬 收購濕地杜絕採礦爭議

喬治亞州自然資源廳日前批准保護基金會(The Conservation Fund)購入奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)周邊大片土地。(奧克弗諾基沼澤官方臉書)

喬治亞州 自然資源廳(DNR)日前批准從保護基金會(The Conservation Fund)購買約2900畝的土地，並同意撥出第一階段款項800萬經費。

這片土地是奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)周邊大片土地的一部分，多年來這片土地一直是激烈爭論的焦點。

去年夏天，這家非營利組織宣布已收購了沼澤附近近8000畝的土地，這些土地曾被一家名為Twin Pines Minerals的公司用於一項備受爭議的露天採礦計畫。這家非營利組織擬將土地永久畫為保護區，並取消礦產開採權，以確保未來不會再有礦產開採活動。

保護基金會的芬德伯克(Stacy Funderburke)表示，喬州 自然資源部門此次收購是確保全部8000畝土地受到保護的第一步。他表示，該部門本月收購的這部分土地，「將成為一個新的州級野生動物管理區，並命名為阿拉楚阿步道野生動物管理區(Alachua Trail WMA)，地點在奧克弗諾基動物保護區的東南邊緣」。

自然資源部門董事會已批准為這筆土地交易的第一階段撥款超過800萬元。預計8月完成這塊土地的收購，並計畫在2027年3月從保護基金會手中收購另外1000畝土地，作為這筆土地交易的第二階段。總共4000畝的土地將構成阿拉楚阿步道野生動物管理區。

芬德伯克表示，這片新的野生動物管理區將為該州提供空間，用於進行長葉鬆的復育工作，並保護諸如地鼠龜和靛藍蛇等物種。

該州這個新的野生動物管理區佔了保育基金會在奧克弗諾基地區土地的一半。剩餘的4000畝土地最終將成為聯邦奧克弗諾基國家野生動物保護區的一部分。