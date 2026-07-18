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德州大學招募亞裔乳癌倖存者 協助改善癌症疼痛與憂鬱 參與線上研究可獲最高150元補助

亞特蘭大訊
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研究團隊招募居住於美國的亞裔乳癌經歷者參與，透過專為亞裔族群設計的線上健康支持計...
研究團隊招募居住於美國的亞裔乳癌經歷者參與，透過專為亞裔族群設計的線上健康支持計畫，協助改善癌症疼痛與憂鬱情緒，提升生活品質。(CAI研究團隊提供)

由美國國家衛生研究院(National Institutes of Health, NIH)資助、德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin)護理學院主持的一項乳癌研究，現正招募居住於美國的亞裔乳癌經歷者參與，透過專為亞裔族群設計的線上健康支持計畫，協助改善癌症疼痛與憂鬱情緒，提升生活品質。

這項名為CAI (Cancer Pain Management Program)的研究，是由德州大學奧斯汀分校護理學院Eun-Ok Im教授及Wonshik Chee教授領導，已獲研究倫理委員會(IRB)核准，並由美國國家衛生研究院提供經費支持。

研究團隊表示，亞裔乳癌倖存者在治療及康復過程中，常因語言、文化及醫療資訊取得等因素面臨挑戰，因此特別設計符合文化需求的線上支援計畫，希望提供更貼近亞裔族群需求的照護模式。

研究為期三個月，全程採線上進行，參與者可透過中文、韓文、日文或英文，接受雙語護理師帶領的線上課程，並獲得符合亞裔文化背景的健康教育資源。完成研究者可免費獲得一支Fitbit智慧手環，並依參與進度累積獲得最高150美元的研究補助。

研究招募對象須符合以下條件：

*年滿18歲。

*曾被診斷罹患乳腺癌。

*為華裔、韓國人或日本人。

*曾經歷癌症相關疼痛及憂鬱情緒。

研究團隊表示，這項研究旨在協助亞裔乳癌經歷者學習更有效的癌症疼痛管理方式，改善身心健康及生活品質，同時也希望透過研究成果，未來為更多亞裔癌症患者提供更完善、更符合文化需求的醫療照護。

有意參與研究或索取更多資訊者，可致電 ：512-232-2142，或電郵：[email protected]，亦可瀏覽研究網站：https://cai.research.nursing.utexas.edu，或至美國臨床試驗資料庫查詢研究編號 NCT06085313，網站：https://clinicaltrials.gov/study/NCT06085313。

精華 FAQ

  • 研究鎖定居住於美國的亞裔乳癌經歷者，包含華裔、韓國人與日本人，且需年滿18歲、曾罹患乳腺癌，並有癌症相關疼痛與憂鬱經驗。

  • 研究以專為亞裔族群設計的線上健康支持計畫進行，提供中文、韓文、日文或英文課程，由雙語護理師帶領，並搭配文化適切的健康教育資源。

  • 完成研究者可免費獲得1支Fitbit智慧手環，並依進度累積最高150美元補助；有意參與者可致電512-232-2142，或電郵[email protected]聯絡。

癌症 亞裔 德州

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